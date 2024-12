12 dic 2024 17:43

FATE SAPERE A MELONI E GIORGETTI CHE LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI FATICA AD ARRIVARE A FINE MESE – SECONDO NOMISMA, IL 59% DELLE FAMIGLIE CONSIDERA INADEGUATO IL PROPRIO REDDITO E IL 15% GIUDICA LE PROPRIE ENTRARE INSUFFICIENTE PER FAR FRONTE ALLE NECESSITÀ PRIMARIE – UN NUCLEO FAMILIARE SU DUE HA DOVUTO RIDURRE LE SPESE SANITARIE, IL 28% HA TAGLIATO SULLE SPESE PER L'ISTRUZIONE E IL 10% DICHIARA CHE NON POTREBBE FAR FRONTE ECONOMICAMENTE ALLA NASCITA DI UN FIGLIO...