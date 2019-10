FERMATE LE LAVATRICI: A 24 ORE DALLA CHIUSURA, LA WHIRLPOOL RITIRA LA PROCEDURA DI CESSIONE DELLO STABILIMENTO DI NAPOLI. PATUANELLI, MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: ''ORA C'È LA POSSIBILITÀ DI UN RITORNO ALLA PRODUZIONE, CI SONO LE CONDIZIONI PER SEDERCI AL TAVOLO E TROVARE UNA SOLUZIONE ANCHE CON L'IMPEGNO DEL GOVERNO'' - MA BENTIVOGLI CONFERMA LO SCIOPERO: ''È UNA TREGUA FINO A MARZO, POI…''

(ANSA) - - La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. "In queste ore l'azienda mi ha comunicato - ha detto Patuanelli in un video su Facebook - la volontà di ritirare la procedura di cessione. E' un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento. Su questa vertenza il Governo ci ha messo la faccia. Abbiamo ottenuto un importante risultato.

Ora ci sono le condizioni - ha detto ancora - per sederci a un tavolo con le parti sociali per provare a trovare una soluzione industriale anche con un impegno del Governo per lo stabilimento. Era un primo passo fondamentale altrimenti la procedura di cessione avrebbe comportato o la cessione a un'altra attività industriale che era difficile da accettare o a una procedura di licenziamento collettivo. L'abbiamo ottenuto - ha concluso - grazie all'impegno dei lavoratori, alla loro compattezza e alla loro manifesta volontà di lavorare in quello stabilimento. E' un primo passo ma era fondamentale farlo".

(ANSA) - "Questa revoca fa si che ci sia una possibilità di ricominciare a produrre nello stabilimento" di Napoli. Lo afferma ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli in merito al ritiro della procedura di cessione di Whirlpool dello stabilimento. "In questo momento si ricomincia a produrre con le stesse condizioni di prima e credo che adesso ci siano le condizioni per risedersi ad un tavolo con l'impresa e le parti sociali", ha aggiunto il ministro, ringraziando "le sigle sindacali, che si sono molto adoperate insieme al governo e ai lavoratori". Patuanelli ha quindi sottolineato che "è stata fatta una buona squadra che ha convinto Whirlpool a recedere".

(ANSA) - La Fim apprende con soddisfazione la decisione della Whirlpool di ritirare la procedura di cessione a Prs dello stabilimento di Napoli ma avverte che c'è tempo fino a marzo per una soluzione e che la manifestazione a Napoli e lo sciopero generale dei metalmeccanici sono confermati. "Ci sarà - sottolinea in una nota il segretario generale, Marco Bentivogli - una tregua fino a marzo.

Whirlpool conferma il progressivo calo di mercato e la volontà di cessione resta solo rinviata a inizio 2020. Non siamo alla soluzione ma guadagnare tempo prezioso è utile e bisogna ringraziare i lavoratori di Napoli e di tutto il Gruppo che non si sono mai rassegnati e hanno continuato a lottare. Domani è confermata la manifestazione a Napoli e lo sciopero generale dei metalmeccanici".

