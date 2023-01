NELLA FINANZA INTERNAZIONALE È TEMPO DI TAGLI: BLACKROCK, LA PIÙ GRANDE SOCIETÀ D’INVESTIMENTO AL MONDO, LICENZIA 500 DIPENDENTI, IL 2,5% DELLA SUA FORZA LAVORO. EFFETTO DEL MIX TRA GUERRA, INFLAZIONE E RISCHIO RECESSIONE. L’AD LARRY FINK AMMETTE: “L’INCERTEZZA CHE CI CIRCONDA PORTA A FOCALIZZARSI SUI RISULTATI” – CREDIT SUISSE, ALLE PRESE CON UN COMPLICATO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE, VUOLE DIMEZZARE I BONUS PER IL 2022 (PARLIAMO DI UN MILIARDO DI EURO)

F.Gor. per “La Stampa”

blackrock

Il tempo dei tagli nell'universo della finanza internazionale è appena iniziato. Dopo Goldman Sachs, anche BlackRock ha deciso di sforbiciare il proprio organico. Meno 2,5% della propria forza lavoro, pari a circa 500 persone. Simbolico che sia la prima volta dal 2019.

Laddove non è riuscita la pandemia, ci ha pensato il combinato disposto di guerra, inflazione e rischio di recessione. E sempre nell'ottica del ridimensionamento strutturale, Credit Suisse studia una riduzione del 50% dei bonus per il 2022.

larry fink blackrock 4

Anche i colossi sono fragili. «L'incertezza che ci circonda rende più importante che mai stare al passo con i cambiamenti del mercato e concentrarsi sui risultati per i nostri clienti», hanno affermato i due numeri uno di BlackRock, l'ad Larry Fink e il presidente Rob Kapito. A incidere sul più grande asset manager globale, la gestione dei forti ribassi azionari e obbligazionari dello scorso anno.

E poi c'è il Credit Suisse. Dopo un anno fra i più complicati della sua storia, la seconda banca elvetica ha lanciato il piano di ristrutturazione. Nell'ottica di abbattere i costi, Paradeplatz sta valutando una riduzione del 50% i bonus relativi al 2022. Vale a dire un contrazione a quota 1 miliardo di franchi svizzeri, un terzo rispetto ai 2,9 miliardi di due anni prima.

Credit Suisse

«Stiamo ragionando su tutte le operazioni in grado di creare valore, ma a questo punto non ci sono decisioni nette», commentano fonti dell'istituto bancario. Che non è il solo big dell'investimento ad agire in tale direzione.

Da Citi a J.P. Morgan, passando per Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America-Merrill Lynch e Wells Fargo, tutti i giganti di Wall Street hanno in previsione di non elargire maxi bonus. I comitati di remunerazione si stanno riunendo in queste settimane. Sorprese possono arrivare.

CREDIT SUISSE blackrock 3 blackrock 3 CREDIT SUISSE larry fink blackrock 1 blackrock 4