FINCHÉ C’È VITAMINA, C’È SPERANZA – IL SETTORE DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI MADE IN ITALY VOLA, CON UN GIRO D’AFFARI DI 4 MILIARDI (UN QUARTO DELL’EUROPA) – CRUCIALE PER IL SUCCESSO È STATO IL RUOLO DEI BREVETTI E NONOSTANTE LA PREVALENZA DELL’E-COMMERCE NEL MERCATO MONDIALE, GLI ITALIANI PREFERISCONO COMPRARLI NEI NEGOZI FISICI, IN MODO DA…

integratori alle erbe 3

Estratto dell’articolo di Carlo Ottaviano per “il Messaggero”

Mettete assieme le parole nutrizione e farmaceutica e avrete il termine nutraceutica. Aggiungete l'attenzione molto italiana all'alimentazione che fa bene alla salute e troverete il maggiore mercato europeo degli integratori alimentari che viaggia veloce - prevede Mediobanca - verso i 5 miliardi di euro entro i prossimi tre anni.

integratori alle erbe 2

Già adesso il made in Italy degli integratori vale 4 miliardi di giro d'affari, un quarto di quello dell'intera Europa. Neanche il Covid e la guerra in Ucraina hanno fiaccato le potenzialità delle 200 imprese italiane che negli ultimi 12 mesi nel 71% dei casi hanno addirittura assunto personale (in prevalenza femminile) e nel 61% hanno continuato a investire su digitalizzazione e innovazione.

ANNO RECORD

vitamine e integratori

Il 2021 è stato un anno record per l'export del settore, che è salito ulteriormente nei primi cinque mesi del 2022, mostrando un progresso pari al 27% rispetto al corrispondente periodo del 2019, meglio dei competitor tedeschi (+25,6%) e soprattutto francesi (+14,9%). […]

Cruciale per il successo è stato il ruolo delle leve immateriali e, in particolare, dei brevetti, che sono particolarmente diffusi tra le imprese che producono integratori: una su due li ha nel proprio portafoglio. Inoltre, nel settore è decisamente alta la quota di imprese guidate da un board con al proprio interno almeno un giovane con meno di 40 anni (27% contro il 16% del manifatturiero italiano) o una donna (49% contro il 35%). […]

integratori

LE PROSPETTIVE

Futuro che appare roseo, stando alle favorevoli prospettive di crescita mondiale emerse dallo studio: quasi l'8% di crescita media annua, per un mercato globale vicino ai 240 miliardi dollari nel 2027. «La finanza - secondo Gabriele Barbaresco dell'Area studi Mediobanca - è interessata a sostenere questo processo: il 2021 ha segnato negli Stati Uniti il record di operazioni nel settore degli integratori, con i fondi di private equity che da soli hanno originato oltre il 30% dei deal. I multipli sono generosi: 11,5 volte l'ebitda, ma nel caso di eccellenze ci si avvicina a 20 volte».

integratori 2

In Italia in controtendenza rispetto al resto del mondo - agli Usa in particolare - sono le modalità di acquisto, saldamente legate ai negozi fisici e non alle vendite on line. Il consumatore di integratori alimentari dimostra grande attenzione e responsabilità, provvedendo agli acquisti dopo aver ascoltato i pareri di esperti (farmacisti per il 45% e medici per il 36%). […]