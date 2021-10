COME FINIRÀ IL 2021 PER TIM? LO SCOPRIREMO SOLO VIVENDI - GLI AZIONISTI FRANCESI DI TELECOM HANNO MOSTRATO IL LORO DISAPPUNTO PER LE STIME, RIVISTE AL RIBASSO, DEI RICAVI NEL TERZO TRIMESTRE DELLA COMPAGNIA - LA COMPAGNIA DI BOLLORE’ “PRENDE ATTO” CHE I RISULTATI NON SONO IN LINEA CON LE ASPETTATIVE, MA SI IMPEGNA A “ACCOMPAGNARE” TIM NEL RAGGIUNGIMENTO DEI SUOI OBIETTIVI - GUBITOSI INTANTO CERCA DI CORRERE AI RIPARI