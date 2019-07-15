FLASH! - ATLANTIA HA VINTO LA GARA PER ALITALIA - IL GRUPPO DEI BENETTON INSIEME A DELTA, FERROVIE E MEF - FUORI AVIANCA, TOTO E LOTITO...-
FLASH! - ATLANTIA HA VINTO LA GARA PER ALITALIA - IL GRUPPO DEI BENETTON INSIEME A DELTA, FERROVIE E MEF - FUORI AVIANCA, TOTO E LOTITO...-
UNA FENECH INSIDIA LA SICUREZZA DEL MINISTRO TRIA: OCCHIO AI PROFILI CON PSEUDONIMO - UN DIPLOMATICO NEL RISIKO DELL'ENI: LUCA GIANSANTI, EX DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI DEL MINISTERO DEGLI ESTERI - A PAZZALI LE GRANE DI GORNO TEMPINI ALLA FONDAZIONE FIERA MILANO
NON DITE A TRUMP CHE HUAWEI INVESTIRÀ 3,1 MILIARDI IN ITALIA NEI PROSSIMI ANNI – L’ANNUNCIO DEL CEO DI HUAWEI ITALIA THOMAS MIAO: “DA ADESSO IN POI ITALIA E CINA SARANNO PIÙ VICINI” (CHE NON SI CAPISCE SE È UN AUSPICIO O UNA MINACCIA) – “VOGLIO CHIEDERE REGOLE TRASPARENTI, EFFICIENTI E GIUSTE SUL GOLDEN POWER”
LA PATOLOGIA DI RENZI: MAI UN’AUTOCRITICA – MATTEUCCIO POSTA UN SELFIE DA UN’AMACA SU INSTAGRAM AUGURANDO BUONA GIORNATA A TUTTI E VIENE TRAVOLTO DA COMMENTI POCO BENEVOLI – SOLO CHE INVECE CHE ABBOZZARE PRENDE DI PETTO UN UTENTE CHE GLI DÀ DEL MANTENUTO, ROSICANDO (ANCORA) PER LA STORIA DEL REFERENDUM: “CHE DICI? FACCIAMO UN REFERENDUM E ABOLIAMO IL SENATO? TU CHE HAI VOTATO?''
DA QUANDO C'E' BERGOGLIO NON SI CANTA MESSA - IN SETTE ANNI, IL NUMERO DI ITALIANI CHE HANNO DECISO DI DESTINARE L'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF ALLA CHIESA CATTOLICA È DIMINUITO DI CIRCA DUE MILIONI - MA LA SANTA SEDE NON FA DRAMMI: LA CHIESA FA SEMPRE LA PARTE DEL LEONE, CON 14 MILIONI DI CONTRIBUENTI FEDELISSIMI CHE PORTANO IN DOTE OLTRE 1,1 MILIARDI, CONTRO I QUASI 200 MILIONI DELLO STATO, I 43 DEI VALDESI…
L’ETERNA “RISURREZIONE” DI ALITALIA - SONO ARRIVATE QUATTRO OFFERTE A FERROVIE PER IL PIANO DI RILANCIO (IL TERZO IN DIECI ANNI) DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA: ATLANTIA RESTA IN POLE - POI CI SONO TOTO, GERMÁN EFROMOVICH, IMPRENDITORE POLACCO AZIONISTA DI AVIANCA, E IL GRUPPO LOTITO - LE LETTERE DI INTERESSE ERANO CORREDATE DA GARANZIE E SOMMARIE INDICAZIONI DI PIANI INDUSTRIALI E ORA…