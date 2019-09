TRUMPONE HA 49MILA PROBLEMI, TANTI QUANTI GLI OPERAI GENERAL MOTORS IN SCIOPERO, PER LA PRIMA VOLTA DAL 2007 - SU DETROIT TORNANO AD ALEGGIARE I FANTASMI DELLA CRISI, CON L'AZIENDA CHE CHIUDE 4 IMPIANTI NONOSTANTE GLI 8 MILIARDI DI UTILI REGISTRATI IN NORD AMERICA. UNO SCHIAFFO PER I SINDACATI, UNA NECESSITÀ PER GM CHE DEVE FARE I CONTI CON UN CALO DELLE VENDITE CHE IMPATTA SU TUTTE, FORD E FCA INCLUSE