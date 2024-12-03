FLASH - CONSIDERATO IL CEO PEGGIO VESTITO NELL’INDUSTRIA DELL’AUTO, TAVARES ALLOGGIA IN HOTEL A TRE STELLE E RIFUGGE CENE SALOTTIERE. SPENDE SOLO PER LE CORSE DI RALLY E PER UNA TENUTA NELLA VALLE DEL DOURO, DOVE PRODUCE OLIO E IL PREGIATO PORTO AMALHO. EPPURE, A DISPETTO DELLE ABITUDINI FRUGALI, TAVARES SI DIMOSTRA ESOSO NELLE RICHIESTE DI REMUNERAZIONE. IN TRE ANNI A STELLANTIS HA PORTATO A CASA OLTRE 50 MILIONI DI STIPENDIO, ARRIVANDO NEL 2023 A GUADAGNARE QUANTO 518 VOLTE DIPENDENTI DI STELLANTIS (DAL "CORRIERE DELLA SERA")-