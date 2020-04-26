FLASH! CONTE DOVREBBE FARE IL SUO DISCORSO STASERA ALLE 20.20. I TG RAI, MEDIASET E LA7 SONO STATI AVVERTITI E MESSI IN STATO DI ALLERTA...-
FLASH! CONTE DOVREBBE FARE IL SUO DISCORSO STASERA ALLE 20.20. I TG RAI, MEDIASET E LA7 SONO STATI AVVERTITI E MESSI IN STATO DI ALLERTA...-
“STIAMO ARRIVANDO ALLA SOGLIA DEL 4 MAGGIO SENZA SAPERE QUALE SARÀ IL METODO” – IL NEO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA STRAPPA LA POCHETTE A CONTE: “È DAL 5 APRILE CHE IO CHIEDO QUAL È IL METODO PER ARRIVARE ALLA RIAPERTURA E NON TANTO LA DATA DELLA RIAPERTURA E AD OGGI NON HO ANCORA AVUTO UNA RISPOSTA. NESSUNO STA PROGETTANDO LA FASE TRE E LE IMPRESE…”
LA FASE 2 SARÀ IL FALLIMENTO DELLE IMPRESE? – UN’AZIENDA SU DUE È IN DIFFICOLTÀ: CHI HA LAVORATO FATICA A INCASSARE E TUTTI GLI ALTRI SONO SENZA UNA LIRA DA DUE MESI. PER OTTENERE LA LIQUIDITÀ PROMESSA DAL GOVERNO CI SONO NORME TROPPO STRINGENTI E SPESSO I PRESTITI VENGONO RIFIUTATI (O HANNO TASSI DI INTERESSE TROPPO ALTI) – E MOLTI AUTONOMI NON HANNO VISTO UN EURO DEI 600 DEL BONUS
BORGHI E BAGNAI SI SONO IMPOSSESSATI DI MARTIN WOLF? – IL COMMENTATORE PRINCIPE DEL “FINANCIAL TIMES” BOCCIA IL MES, PREVEDE DI DIFFICILE ATTUAZIONE GLI EUROBOND E SI DICE CONVINTO CHE L’EURO POTRÀ SUPERARE LA CRISI ATTUALE SOLTANTO A UNA CONDIZIONE: LA BCE DOVRÀ CONTINUARE AD AGIRE COME SE AVESSE UNA POTENZA DI FUOCO ILLIMITATA, CIOÈ CREARE DENARO DAL NULLA. AUGURI!
INTERVENTISMO SENZA LIMITISMO – LA PANDEMIA FA SEGNARE UN “RITORNO DI FIAMMA” VERSO L’IDEA DELLO STATO ONNIPRESENTE NELL’ECONOMIA E NELLA SOCIETÀ – L’ANALISI DI “LE MONDE”: PER ANNI I LIBERALI E ANCHE LA SINISTRA HA AUSPICATO UN ALLEGGERIMENTO DEL RUOLO DELLO STATO, MA CON IL VIRUS TUTTI, COMPRESO IL CAMPIONE LIB-GLOBAL MACRON EVOCA LO STATALISMO COME UNICA ANCORA DI SALVEZZA DALLA CRISI