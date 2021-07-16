FLASH! - DOPO BLACKSTONE, ALTRA ROGNA PER URBANO CAIRO: L'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI GUIDATO DA ANDREA CECCHERINI NON SI PIEGA E OTTIENE DAL TRIBUNALE DI FIRENZE UNA SERIE DI DECRETI INGIUNTIVI PER FATTURE NON ANCORA SALDATE DA RCS…-
FLASH! - DOPO BLACKSTONE, ALTRA ROGNA PER URBANO CAIRO: L'OSSERVATORIO GIOVANI-EDITORI GUIDATO DA ANDREA CECCHERINI NON SI PIEGA E OTTIENE DAL TRIBUNALE DI FIRENZE UNA SERIE DI DECRETI INGIUNTIVI PER FATTURE NON ANCORA SALDATE DA RCS…-
LAPO DI MARE - NUOVA AVVENTURA NAUTICA PER ELKANN: HA APERTO UNA SOCIETÀ DI GESTIONE, NOLEGGIO, ACQUISTI E RIPARAZIONI DI BARCHE, PASSIONE CHE AVEVA ANCHE IL NONNO GIANNI AGNELLI - LA NEWCO SI CHIAMA “LOVE” E HA UN CAPITALE DI 20 MILA EURO CHE IL RAMPOLLO HA VERSATO MEDIANTE ASSEGNO...
ALLA FACCIA DEL MONDO DIGITALE, I PREZZI DELLE MATERIE PRIME CONTINUANO A SCHIZZARE - L’ECONOMIA SI STA SMATERIALIZZANDO, MA L’ACCIAIO INOX HA FATTO BOOM IN CINA, TOCCANDO IL RECORD STORICO DI 19.120 YUAN PER TONNELLATA - C’ENTRA LA DECISIONE DELL’INDONESIA DI LIMITARE SUI MERCATI L’EXPORT DI GHISA E DI NICHEL, MA ANCHE LA CRISI DELLE FILIERE CON IL LOCKDOWN E I PROGETTI DI INFRASTRUTTURE DI USA ED EUROPA, CHE FANNO PREVEDERE UNA DOMANDA ELEVATA...
SLOT MACHINE - IL DECOLLO DI “ITA” FA PARTIRE LA CORSA DELLE LOW COST PER ACCAPARRARSI I PREZIOSI SLOT DELLA VECCHIA ALITALIA - LA NUOVA COMPAGNIA DOVRÀ RINUNCIARE AL 15% DEI DIRITTI DI ATTERRAGGIO A LINATE E DEL 57% DI QUELLI DI ROMA FIUMICINO - IN PISTA CI SONO GIÀ RYANAIR, EASYJET E WIZZAIR – MICHEAL O’LEARY: “SE CI SONO AIUTI DI STATO E LA FLOTTA SI RIDUCE DEL 30%, ALLORA UN 30% DI SLOT DI VOLI DEVE ESSERE LIBERATO”
VIETATO CHIAMARLA ALITALIA – QUINDI COME SARÀ QUESTA “ITA”? DI SICURO SARÀ IN ASSOLUTA DISCONTINUITÀ CON IL PASSATO, PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES. E IL MARCHIO CHE DRAGHI DEFINÌ “UNA COSA DI FAMIGLIA”? ANDRÀ ALL’ASTA, E SE “ITA” SE LO AGGIUDICHERÀ, POTRÀ USARLO - ALL’INIZIO CI SARÀ UNA FLOTTA DI 52 AEREI E IL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLO SARÀ DI 2.750-2.950 UNITÀ – CONTINUANO LE TRATTATIVE PER IL PARTNER STRATEGICO (LUFTHANSA O AIR FRANCE?)
ORA I ROSICONI INGLESI BOICOTTANO IL MADE IN ITALY - DOPO LA SCONFITTA IN FINALE DI EURO 2020, NEL REGNO UNITO CROLLANO I CONSUMI DI PASTA E DI MOLTE ECCELLENZE ITALIANE, DAL VINO AI FORMAGGI. BRAVI SCEMI: CONTINUATE PURE A MANGIARVI LE VOSTRE SCHIFEZZE - BOOM DI CANCELLAZIONI DI VACANZE NEL NOSTRO PAESE (MA QUI OLTRE ALLA RIPICCA C'ENTRANO ANCHE LE REGOLE ANTI-COVID)