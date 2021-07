VIETATO CHIAMARLA ALITALIA – QUINDI COME SARÀ QUESTA “ITA”? DI SICURO SARÀ IN ASSOLUTA DISCONTINUITÀ CON IL PASSATO, PER EVITARE GUAI CON BRUXELLES. E IL MARCHIO CHE DRAGHI DEFINÌ “UNA COSA DI FAMIGLIA”? ANDRÀ ALL’ASTA, E SE “ITA” SE LO AGGIUDICHERÀ, POTRÀ USARLO - ALL’INIZIO CI SARÀ UNA FLOTTA DI 52 AEREI E IL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ DI VOLO SARÀ DI 2.750-2.950 UNITÀ – CONTINUANO LE TRATTATIVE PER IL PARTNER STRATEGICO (LUFTHANSA O AIR FRANCE?)