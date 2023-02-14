FLASH! - FABRIZIO PALERMO GODE: SI DIMETTE LA PRESIDENTE DELL'ACEA, LA PENTASTELLATA MICAELA CASTELLI. A DUE MESI DALLA FINE DEL SUO MANDATO, ORMAI CERTA DI NON ESSERE RICONFERMATA, LASCIA PER "MOTIVI PERSONALI". GLI 'ADDETTI AI LIVORI' DICONO CHE HA SCOPERTO DOPO UN ANNETTO CHE ROBERTO GUALTIERI SMANIA PER IL TERMOVALORIZZATORE A ROMA, CASUS BELLI CHE INNESCO' LA SFIDUCIA DEI 5STELLE AL GOVERNO DRAGHI - ALTRI SONO CONVINTI CHE IL MOTIVO PER MOLLARE SIA LEGATO ALLA FALLIMENTARE DEMONIZZAZIONE DI PALERMO...

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

business

IL METAVERSO È UN PARADISO PER CHI VUOLE RICICLARE SOLDI SPORCHI – IL MONDO VIRTUALE IN SOLI 6 ANNI POTREBBE GENERARE UN GIRO D'AFFARI DA OLTRE 800 MILIARDI. ECCO PERCHE’ SERVIREBBERO LE REGOLE DEL MONDO REALE – “MI-JENA” GABANELLI ELENCA TUTTI I RISCHI: SENZA I CONTROLLI DELLE DIRETTIVE ANTIRICICLAGGIO DELL’UE LA CRIMINALITÀ ECONOMICA HA MANO LIBERA – PER I PREDATORI SESSUALI È SEMPLICISSIMO ADESCARE MINORENNI SENZA CORRERE RISCHI. PER NON PARLARE DEL PROBLEMA DEI DATI RACCOLTI DALLE OLTRE 40 PIATTAFORME… – VIDEO

CHI PAGA E CHI GUADAGNA – NEL 2022 LA SOMMA DEI PROFITTI DELLE SOCIETÀ QUOTATE A PIAZZA AFFARI SI AVVICINERÀ A 70 MILIARDI DI EURO. TUTTO “MERITO” DEI RINCARI ENERGETICI CAUSATI DALLA GUERRA IN UCRAINA E DAI RIALZI DEI TASSI, CHE GONFIANO DEL 37% I PROVENTI ANNUI DI GRUPPI ENERGETICI, BANCHE E INDUSTRIE – INTANTO IL GOVERNO MELONI QUEST'ANNO INCASSERA’ APPENA 2,7 MILIARDI DALLA TASSAZIONE DEGLI EXTRAPROFITTI. BRICIOLE RISPETTO ALLA VALANGA DI UTILI E DIVIDENDI CHE ARRIVA DALLE TASCHE DEI CONSUMATORI…