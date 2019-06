CRASTES DI PANE – FINO A MARTEDÌ BRUNO CRASTES ERA RITENUTO UN FENOMENO NELLA GESTIONE DEI FONDI, POI UN ARTICOLO DEL “FINANCIAL TIMES” HA SMONTATO LA SUA “H20”, CHE NON AVREBBE RISPETTATO IL LIMITE DEI TITOLI ILLIQUIDI (E NON SOLO) – I LEGAMI CON LARS WINDHORST, EX ENFANT PRODIGE IN BANCAROTTA, E I RISCHI PER L’ITALIA, DOVE CRASTES HA INVESTITO ALMENO 10 MILIARDI IN GENERALI, BNL, FINECO E BTP…