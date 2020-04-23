FLASH! - JOHN ELKANN HA NOMINATO MATTIA FELTRI NUOVO DIRETTORE DELL'HUFFINGTON POST (MA CONTINUERA' A SCRIVERE LA RUBRICA DE "LA STAMPA"). FELTRI JR PRENDE IL POSTO DELLA DIMISSIONARIA LUCIA ANNUNZIATA. MASSIMO GIANNINI DIRIGERA' "LA STAMPA"...-
FLASH! - JOHN ELKANN HA NOMINATO MATTIA FELTRI NUOVO DIRETTORE DELL'HUFFINGTON POST (MA CONTINUERA' A SCRIVERE LA RUBRICA DE "LA STAMPA"). FELTRI JR PRENDE IL POSTO DELLA DIMISSIONARIA LUCIA ANNUNZIATA. MASSIMO GIANNINI DIRIGERA' "LA STAMPA"...-
LA CODA? SI FA DA CASA! – ESSELUNGA HA AVVIATO LA FASE DI TEST DELLA APP “UFIRST” PER SCAGLIONARE GLI INGRESSI NEI NEGOZI SENZA COSTRINGERE LE PERSONE A STARE ORE IN FILA – NATA NEL 2016, UFIRST È UNA STARTUP ROMANA, NEL 2018 SI È FUSA CON QURAMI E PERMETTE DI PRENOTARE VIRTUALMENTE E MONITORARE L’AVANZAMENTO DELLA FILA DA REMOTO. QUANDO È IL VOSTRO TURNO ARRIVA LA NOTIFICA E POTETE USCIRE...
A VOLO D'UCCELLO - PERCHÉ NEGLI STATI UNITI MOLTI AEREI CONTINUANO A VOLARE, MEZZI VUOTI? IN CAMBIO DEGLI AIUTI DEL GOVERNO LE COMPAGNIE SONO OBBLIGATE A UN LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO. IN PIÙ COSTA MENO FAR VOLARE CHE TENERE GLI AEREI PARCHEGGIATI – RYANAIR: “I VOLI RIEMPITI AL 66%? UN’IDEA IDIOTA CHE IN OGNI CASO NON DAREBBE RISULTATI, SAREBBE IMPOSSIBILE GUADAGNARE DENARO…”
FLASH! - LA PRIMA MOSSA DEL NOVELLO EDITORE DEL GRUPPO GEDI JOHN ELKANN E' STATO QUELLA DI ANNUNCIARE A CARLO VERDELLI IL SUO LICENZIAMENTO DA DIRETTORE DI "REPUBBLICA". AL SUO POSTO ARRIVERA' IL DIRETTORE DE "LA STAMPA", MAURIZIO MOLINARI (NE VEDREMO DELLE BELLE, VERDELLI E' UN OSSO DURO...)
FLASH! - AVVISATE ELKANN CHE CARLO VERDELLI GLI FARA' VEDERE I SORCI VERDI: NON SI DIMETTERA' SUA SPONTE DA "REPUBBLICA", LO DOVRA' SOLLEVARE DI PESO DALLA SUA POLTRONA. E SI PREVEDONO BARRICATE DAI GIORNALISTI DEL QUOTIDIANO FONDATO DA SCALFARI...
FLASH! - A POCHE ORE DAL CDA DI GEDI, FILTRANO LE PRIME INDISCREZIONI SULLE NOMINE CHE VERRANNO UFFICIALIZZATE NEL POMERIGGIO: JOHN ELKANN SARÀ IL PRESIDENTE DI GEDI, MENTRE MAURIZIO MOLINARI DIVENTERÀ DIRETTORE DI 'REPUBBLICA' AL POSTO DI CARLO VERDELLI. MASSIMO GIANNINI PRENDERÀ LA DIREZIONE DE 'LA STAMPA' E DEI GIORNALI LOCALI (PRIMAONLINE.IT)