FLASH! - JOHN ELKANN HA NOMINATO MATTIA FELTRI NUOVO DIRETTORE DELL'HUFFINGTON POST (MA CONTINUERA' A SCRIVERE LA RUBRICA DE "LA STAMPA"). FELTRI JR PRENDE IL POSTO DELLA DIMISSIONARIA LUCIA ANNUNZIATA. MASSIMO GIANNINI DIRIGERA' "LA STAMPA"...

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