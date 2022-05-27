FLASH! – ANSA: “CALTAGIRONE SI È DIMESSO DAL CDA DI GENERALI CON EFFETTO IMMEDIATO. LE MOTIVAZIONI NON SONO STATE RESE NOTE” - IL CASO E' BIFORCUTO: O MOLLA E VENDE IL SUO 9,9% OPPURE METTE AL SUO POSTO IN CDA UN MANAGER FIDATO. A QUEL PUNTO PUO' PERMETTERSI DI ESSERE LIBERO DI ATTACCARE COME VUOLE LA GESTIONE DONNET DEL LEONE DI TRIESTE...- -
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RETE UNICA, PRIMA SCHIARITA - GLI AMERICANI DI KKR HANNO DATO IL VIA LIBERA, DOPO CHE PER GIORNI HANNO OSTACOLATO LA DECISIONE DI LABRIOLA DI ADEGUARE ALL'INFLAZIONE I PREZZI ONEROSISSIMI CHE ALL’EPOCA LA TIM DI GUBITOSI CONCESSE GENEROSAMENTE A KKR PER L’ENTRATA IN FIBERCOP – MA LA BATTAGLIA TRA LABRIOLA E KKR E’ SOLO IN PAUSA. I NODI CRUCIALI DELLE VALUTAZIONI E DELLA GOVERNANCE SONO STATI SOLO RIMANDATI…
SPAC TUTTO - IN UN MOMENTO IN CUI LA BOLLA DI WALL STREET STA SCOPPIANDO, ARRIVA LA FINE DELLE SPAC, CIOÈ LE "SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANIES", CHE STANNO CROLLANDO IN BORSA DOPO LO STOP DEL DENARO GRATUITO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE STATUNITENSE - QUESTE SOCIETÀ ERANO GUSCI VUOTI, QUOTATI IN BORSA, CHE DOVEVANO ACQUISTARE AZIENDE DAL POTENZIALE PROMETTENTE CON IL DENARO AFFIDATO LORO DAGLI INVESTITORI, MA ORA...
I BENETTON? A CUCCIA (PIAZZETTA)! – ALESSANDRO B. HA CAPITO L'ANTIFONA E DECIDE DI RIPUDIARE LE LISTE CONCORRENTI A NAGEL IN MEDIOBANCA (DEL VECCHIO E CALTAGIRONE) – DOPO LA TRAGEDIA DEL PONTE MORANDI E LA SCONFITTA DI CALTAGIRONE IN GENERALI, I BENETTON HANNO CAPITO DOVE TIRA IL VENTO. NON A CASO HANNO SCELTO GIAMPIERO MASSOLO COME PRESIDENTE DI ATLANTIA. SENZA CONSIDERARE CHE MEDIOBANCA È ADVISOR PER L’OPERAZIONE DI DELISTING DI ATLANTIA…
IL FONDO NON DIMENTICA - BLACKSTONE METTE IL VETO SUL COINVOLGIMENTO DELL’AVVOCATO SERGIO EREDE NELL’OPERAZIONE ATLANTIA: “CON LUI NON LAVORIAMO” - PER L’OPA (CON SUCCESSIVO DELISTING PER EVITARE L’ASSALTO DI FLORENTINO PEREZ) I BENETTON SI SONO AFFIDATI AL NOTO AVVOCATO MA IL FONDO AMERICANO SI E’ MESSO DI TRAVERSO - MOTIVO? NON HA DIMENTICATO IL RUOLO DI EREDE, AL FIANCO DI URBANO CAIRO, NELLA BATTAGLIA CONTRO BLACKSTONE (CON TANTO DI ACCUSE DI “USURA”) PER LA CONTESTATA VENDITA DELLA SEDE DEL “CORRIERE” DI VIA SOLFERINO
IL “MR. WOLF” DEGLI OLIGARCHI RUSSI – BABAK DASTMALTSCHI È IL CAPO DEL DESK RUSSIA DI CREDIT SUISSE: È A LUI CHE SI RIVOLGONO I MILIARDARI DI MOSCA PER PORTARE LE PROPRIE RICCHEZZE IN SVIZZERA, MA ANCHE PER FACILITARE I LORO AFFARI – E LA BANCA SVIZZERA RINGRAZIA: È ARRIVATA A GESTIRE FINO A 60 MILIARDI DI DOLLARI DI PATRIMONI RUSSI, CHE HANNO FRUTTATO ALLE CASSE DELL’ISTITUTO 5-600 MILIONI ALL’ANNO – USMANOV, ABRAMOVICH, DERIPASKA: CHI SONO GLI OLIGARCHI CHE HANNO RICHIESTO I SUOI SERVIGI…