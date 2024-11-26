Fun fact: Andrea Orcel si è laureato con lode in economia e commercio alla Sapienza con una tesi sulle acquisizioni ostili.— Camilla Conti (@petunianelsole) November 26, 2024
FLASH – QUANDO SI DICE AVERE LE IDEE CHIARE FIN DA SUBITO: ANDREA ORCEL SI È LAUREATO CON LODE IN ECONOMIA E COMMERCIO ALLA SAPIENZA CON UNA TESI SULLE ACQUISIZIONI OSTILI…-
Fun fact: Andrea Orcel si è laureato con lode in economia e commercio alla Sapienza con una tesi sulle acquisizioni ostili.— Camilla Conti (@petunianelsole) November 26, 2024
FLASH! – ENTRO NATALE, IL TRIBUNALE DI MILANO DECIDERA' SUL RICORSO DI VIVENDI CONTRARIO ALLA DELIBERA DEL CDA DI TIM DI VENDERE LA RETE UNICA AL FONDO AMERICANO KKR. IL BOSS DI VIVENDI, VINCENT BOLLORE', VOLEVA CHE UNA TALE DECISIONE FOSSE INVECE DECISA DA UN'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI TIM...
DAGOREPORT – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO: IL COMMENTO VELENOSETTO DELLA MOGLIE DI MAURIZIO LUPI, EMANUELA DALMIGLIO, NON È AFFATTO UN INCIAMPO CASUALE: SI VOCIFERA CHE L’EX MINISTRO DEI TRASPORTI SI VEDA SEMPRE MENO A CASA, PERCHÉ IN ALTRE FACCENDE AFFACCENDATO – E ANCHE NEL PARTITO NON VA BENISSIMO: L’ARRIVO DI MARA CARFAGNA HA SCONQUASSATO I FRAGILI EQUILIBRI INTERNI E TRE SENATORI VOGLIONO LASCIARE. PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI LUPI, SU MANDATO DI GIORGIA MELONI, STA PROVANDO A ESTENDERE LA SUA “EGEMONIA” PAPPANDOSI I PARTITINI DI CENTRO
DAGOREPORT - COME MAI L'OFFERTA DI ACQUISTO LANCIATA DA UNICREDIT SU BANCO BPM HA TERREMOTATO I NEURONI LEGHISTI? GIORGETTI IN TRINCEA: L'OPS È STATA "COMUNICATA, MA NON CONCORDATA COL GOVERNO", MINACCIANDO ADDIRITTURA LA GOLDEN POWER, COME SE UNICREDIT FOSSE DI PROPRIETÀ CINESE - ANCOR PIÙ IMBUFALITO È SALVINI: “UNICREDIT ORMAI DI ITALIANO HA POCO E NIENTE: È UNA BANCA STRANIERA, A ME STA A CUORE CHE REALTÀ COME BPM E MPS CHE STANNO COLLABORANDO, SOGGETTI ITALIANI CHE POTREBBERO CREARE IL TERZO POLO ITALIANO, NON VENGANO MESSE IN DIFFICOLTÀ" – ECCO IL PUNTO DOLENTE: L’OPERAZIONE DI ORCEL AVVIENE DOPO L'INTESA, CALDEGGIATA DAL GOVERNO, BPM-MILLERI-CALTAGIRONE PER PRENDERSI MPS - COSI’ IL CARROCCIO CORRE IL RISCHIO DI PERDERE NON SOLO BPM, DI AREA LEGHISTA, MA ANCHE MPS, IL CUI PRESIDENTE MAIONE È IN QUOTA LEGA…
DAGOREPORT – ANGELA MERKEL NON CE LA RACCONTA TUTTA QUANDO DICE DI NON AVER AVUTO UN RUOLO NELLA CADUTA DEL GOVERNO BERLUSCONI NEL 2011 - NON È STATA LEI A CALARE LA MANNAIA (CI PENSÒ IL DUO FRANCESE SARKOZY-TRICHET CON LA FAMOSA LETTERINA DELLA BCE, CONDITA DI DIKTAT AL GOVERNO ITALIANO), MA NON MOSSE UN DITO PER IMPEDIRLO. ANZI, LE SUE RISATINE DI DILEGGIO AL CAV, CONDIVISE CON SARKO’ A MARGINE DI UN CONSIGLIO EUROPEO, FURONO IL COLPO DI GRAZIA…
DAGOREPORT – QUANDO LA MELONI NON C’È, I SUOI PARLANO – PER L’ENNESIMA VOLTA, CON LA DUCETTA IN MISSIONE INTERNAZIONALE, I VARI CROSETTO, RAMPELLI, LA RUSSA, HANNO ESONDATO A RUOTA LIBERA, IGNORANDO L’ORDINE DI COORDINARSI CON FAZZOLARI PER CENTRALIZZARE LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL GOVERNO E DEL PARTITO – PEGGIO FA SALVINI, CHE APRE BOCCA E JE DÀ FIATO, COME HA FATTO CON L’USCITA PRO-NETANYAHU…