FLASH – QUANDO SI DICE AVERE LE IDEE CHIARE FIN DA SUBITO: ANDREA ORCEL SI È LAUREATO CON LODE IN ECONOMIA E COMMERCIO ALLA SAPIENZA CON UNA TESI SULLE ACQUISIZIONI OSTILI…

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DAGOREPORT – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO: IL COMMENTO VELENOSETTO DELLA MOGLIE DI MAURIZIO LUPI, EMANUELA DALMIGLIO, NON È AFFATTO UN INCIAMPO CASUALE: SI VOCIFERA CHE L’EX MINISTRO DEI TRASPORTI SI VEDA SEMPRE MENO A CASA, PERCHÉ IN ALTRE FACCENDE AFFACCENDATO – E ANCHE NEL PARTITO NON VA BENISSIMO: L’ARRIVO DI MARA CARFAGNA HA SCONQUASSATO I FRAGILI EQUILIBRI INTERNI E TRE SENATORI VOGLIONO LASCIARE. PROPRIO NEL MOMENTO IN CUI LUPI, SU MANDATO DI GIORGIA MELONI, STA PROVANDO A ESTENDERE LA SUA “EGEMONIA” PAPPANDOSI I PARTITINI DI CENTRO

DAGOREPORT - COME MAI L'OFFERTA DI ACQUISTO LANCIATA DA UNICREDIT SU BANCO BPM HA TERREMOTATO I NEURONI LEGHISTI? GIORGETTI IN TRINCEA: L'OPS È STATA "COMUNICATA, MA NON CONCORDATA COL GOVERNO", MINACCIANDO ADDIRITTURA LA GOLDEN POWER, COME SE UNICREDIT FOSSE DI PROPRIETÀ CINESE - ANCOR PIÙ IMBUFALITO È SALVINI: “UNICREDIT ORMAI DI ITALIANO HA POCO E NIENTE: È UNA BANCA STRANIERA, A ME STA A CUORE CHE REALTÀ COME BPM E MPS CHE STANNO COLLABORANDO, SOGGETTI ITALIANI CHE POTREBBERO CREARE IL TERZO POLO ITALIANO, NON VENGANO MESSE IN DIFFICOLTÀ" – ECCO IL PUNTO DOLENTE: L’OPERAZIONE DI ORCEL AVVIENE DOPO L'INTESA, CALDEGGIATA DAL GOVERNO, BPM-MILLERI-CALTAGIRONE PER PRENDERSI MPS - COSI’ IL CARROCCIO CORRE IL RISCHIO DI PERDERE NON SOLO BPM, DI AREA LEGHISTA, MA ANCHE MPS, IL CUI PRESIDENTE MAIONE È IN QUOTA LEGA…