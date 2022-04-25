ELON MUSK SCOOP DEL WALL STREET JOURNAL SULL ACCORDO TRA ELON MUSK E TWITTER Elon Musk inaugura la fabbrica Tesla in Texas Tweet di Elon Musk
FLASH! – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL” ELON MUSK HA RAGGIUNTO L’ACCORDO CON TWITTER: L’OFFERTA DEL FONDATORE DI TESLA PER IL SOCIAL NETWORK VARRÀ 44 MILIARDI DI DOLLARI (UNO IN PIÙ DI QUANTO AVEVA PROPOSTO INIZIALMENTE) E POTREBBE ESSERE ANNUNCIATA UFFICIALMENTE GIÀ OGGI, DOPO LA CHIUSURA DELLA BORSA-
ELON MUSK SCOOP DEL WALL STREET JOURNAL SULL ACCORDO TRA ELON MUSK E TWITTER Elon Musk inaugura la fabbrica Tesla in Texas Tweet di Elon Musk
FERMI TUTTI, TWITTER CI HA RIPENSATO! – GLI AZIONISTI CON I DOLLARONI NEGLI OCCHI HANNO PRESSATO L’AZIENDA, CHE ORA APRE ALL’OFFERTA DA 43 MILIARDI DI ELON MUSK – NON SIGNIFICA ANCORA CHE ELON SI COMPRERÀ IL SOCIAL NETWORK, MA CHE STA VAGLIANDO L’OPPORTUNITÀ. E TE CREDO: IL PATRON DI TESLA HA INCONTRATO GLI INVESTITORI, CERCANDO IL LORO SOSTEGNO. E QUELLI NON VEDEVANO L'ORA...
VIVENDI E LASCIA VIVERE – COME SONO PACIFISTI ALLA CORTE DI BOLLORÉ: DURANTE L’ASSEMBLEA GENERALE DEL GRUPPO, SIA IL PRESIDENTE, ARNAUD DE PUYFONTAINE, CHE IL FIGLIO DI VINCENT, YANNICK, PLAUDONO ALLA FINE DEL CONFLITTO CON MEDIASET E AUSPICANO LA PACIFICAZIONE IN TIM: “L’ITALIA RESTA PIÙ CHE MAI UNA PRIORITÀ PER IL NOSTRO GRUPPO. VOGLIAMO RIMETTERE SULLA STRADA DEL SUCCESSO TELECOM ITALIA E LABRIOLA HA TUTTO IL NOSTRO SOSTEGNO. IL NUOVO PIANO È AMBIZIOSO. SIAMO DETERMINATI A SVOLGERE IL RUOLO DI AZIONISTA A LUNGO TERMINE”
EUROPA IN BOLLETTA – L’ALLARME DELLA BCE: “LE FAMIGLIE ATTINGONO DI LORO RISPARMI PER ATTUTIRE L’IMPATTO CHE I PREZZI PIÙ ELEVATI DELL’ENERGIA HANNO SUI CONSUMI” – “L’AUMENTO DEI PREZZI HA IMPLICAZIONI DISTRIBUTIVE SIGNIFICATIVE, CHE RICHIEDONO MISURE DI POLITICA FISCALE MIRATE…”
LA CINA CONTAGIA I MERCATI – I FUTURE SULLE MATERIE PRIME CROLLANO PER I TIMORI SULLA DOMANDA IN CINA, DOVE IL COVID AVANZA E IL REGIME NON SEMBRA VOLER MOLLARE LA LINEA DURA – IL PETROLIO SCENDE SOTTO I 100 DOLLARI, LE BORSE ASIATICHE TRACOLLANO E QUELLE EUROPEE APRONO IN FORTE RIBASSO (NONOSTANTE LA VITTORIA DI MACRON…)
ORA CHE SILVIO NON È PIÙ SCAPOLO, BASTA ZOCCOLETTE! – BERLUSCONI HA FATTO UN AFFARE: LA SUA IMMOBILIARE DUEVILLE HA VENDUTO UN MAXI APPARTAMENTO IN VIA DELLE ZOCCOLETTE, A ROMA, RIUSCENDO A INCAMERARE UNA PLUSVALENZA DI 700MILA EURO! – BECHIS: “L'IMMOBILE, CHE QUALCHE IRONIA AVEVA SUSCITATO PER LA COLLOCAZIONE TOPONOMASTICA, ERA STATO SOPRANNOMINATO “VILLA ZOCCOLETTE” ED ERA STATO ACQUISTATO PER 1,7 MILIONI DI EURO NEL 2016 DAL PRECEDENTE PROPRIETARIO, MASSIMO MARIA BERRUTI, PARLAMENTARE DI LUNGO CORSO DI FORZA ITALIA. ORA È STATO ACQUISTATO PER 2,4 MILIONI DI EURO DA…”