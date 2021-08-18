FLASH - NELLA SETTIMANA DEL 30 AGOSTO CI SARÀ UNA BOZZA DI INTESA TRA UNICREDIT E MPS...-
FLASH - NELLA SETTIMANA DEL 30 AGOSTO CI SARÀ UNA BOZZA DI INTESA TRA UNICREDIT E MPS...-
FISCO, CHE FIASCO! - IN ITALIA CI SONO 2,8 MILIONI DI CONTRIBUENTI CHE NON DICHIARANO PROPRIETÀ O AUTO, E HANNO UN DEBITO DI 264 MILIARDI DI EURO CON LO STATO, CHE POTREBBE ESSERE CANCELLATO. MA SIAMO SICURI CHE SIANO DAVVERO NULLATENENTI? IL FISCO HA GROSSI DUBBI. BASTEREBBE CONTROLLARE L’ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI PER VERIFICARE SE SONO TITOLARI DI CONTI CORRENTI, MA NON SI POSSONO SMASCHERARE PER QUESTIONI DI PRIVACY…
GLI AFFARI S’INGROSSANO E VERONICA LARIO SI RITROVA UN BEL GRUZZOLO - LA SUA SOCIETA’ IMMOBILIARE “IL POGGIO SRL” HA CHIUSO IL 2020 CON UN UTILE DI 2,2 MILIONI DI EURO RISPETTO AL ROSSO DI 7,5 MILIONI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO - I RICAVI DA AFFITTI AMMONTANO A 1,1 MILIONI E IL CONTO ECONOMICO È STATO SPINTO DA 6,5 MILIONI DI “ALTRI RICAVI” DOVUTI A...
COL RISIKO, CHI ROSICA? - UNICREDIT STRINGE SU MPS: L’ASSUNZIONE DI ILARIA DELLA RIVA (EX CAPO DEL PERSONALE DEL “MONTE”) È UN SEGNALE CHE LA TRATTATIVA ANDRÀ A BUON FINE. MA LA DOMANDA CHE SI FA IL MERCATO ORA È: CHE FARÀ GIUSEPPE CASTAGNA? ALLA FINE ORCEL CEDERÀ ALL’ACQUISTO “IN BLOCCO” DI SIENA, COME RICHIESTO DAL TESORO, E POI CHIEDERÀ IN CAMBIO IL VIA LIBERA ALLA CONQUISTA DI BANCO-BPM
ORCEL SI È GIÀ PRESO UN PEZZO DI MPS - IL BOSS DI UNICREDIT GIOCA D’ANTICIPO E PORTA A PIAZZA GAE AULENTI ILARIA DALLA RIVA COME RESPONSABILE “PEOPLE & CULTURE” ITALIA. LA PROFESSIONISTA HA GESTITO LA STRUTTURA DEL PERSONALE DAL 2012 AL 2019 E DI ROCCA SALIMBENI CONOSCE OGNI SEGRETO - IL NODO FILIALI E QUELLO DEL MARCHIO: ORCEL NON HA INTENZIONE DI STRACCIARSI LE VESTI PER SALVARLO, MA…