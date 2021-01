INGUAIARSI PER DUE SPEECH – COME MAI BIDEN E JANET YELLEN NON FIATANO SUL CASO “GAMESTOP”? NON SARÀ PERCHÉ IL NUOVO SEGRETARIO DEL TESORO HA UN BEL CONFLITTONE DI INTERESSI? IN PASSATO HA RICEVUTO 800MILA DOLLARI PER ALCUNE CONFERENZE DAL FONDO “CITADEL”. LO STESSO CHE HA VERSATO MILIARDI DI DOLLARI PER SALVARE L’HEDGE FUND MELVIN CAPITAL TRAVOLTO DAL RALLY SUL TITOLO DELLA CATENA DI VIDEOGIOCHI. LEI ORA DOVREBBE “MONITORARE” LA QUESTIONE. SARÀ IMPARZIALE?