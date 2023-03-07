IL FORBICIONE DI ZUCKERBERG - META SI APPRESTA A TAGLIARE ALTRE MIGLIAIA DI POSTO DI LAVORO QUESTA SETTIMANA - LO RIPORTA L'AGENZIA BLOOMBERG - I NUOVI TAGLI SONO MOTIVATI DAI NUOVI TARGET FINANZIARI FISSATI DALL'AZIENDA…

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MARK ZUCKERBERG MARK ZUCKERBERG

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - Meta si appresta a tagliare altre migliaia di posto di lavoro questa settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i nuovi tagli di Mark Zuckerberg sono motivati dai target finanziari.

 

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