(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - Meta si appresta a tagliare altre migliaia di posto di lavoro questa settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i nuovi tagli di Mark Zuckerberg sono motivati dai target finanziari.
IL FORBICIONE DI ZUCKERBERG - META SI APPRESTA A TAGLIARE ALTRE MIGLIAIA DI POSTO DI LAVORO QUESTA SETTIMANA - LO RIPORTA L'AGENZIA BLOOMBERG - I NUOVI TAGLI SONO MOTIVATI DAI NUOVI TARGET FINANZIARI FISSATI DALL'AZIENDA…-
(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - Meta si appresta a tagliare altre migliaia di posto di lavoro questa settimana. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i nuovi tagli di Mark Zuckerberg sono motivati dai target finanziari.
ALLA FINE AVEVA RAGIONE CROSETTO – QUANDO IL MINISTRO DELLA DIFESA ATTACCÒ CHRISTINE LAGARDE I VERTICI ECONOMICI ITALIANI SI IRRIGIDIRONO PER L’OLTRAGGIO, MA ORA VENGONO TUTTI A DAMA – L’ULTIMO È STATO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI, CHE SULLA SCIA DI PANETTA E VISCO, HA AMMESSO CHE IL RIALZO DEI TASSI È UN “PROBLEMA SERIO PER I CONTI ITALIANI” – L’ABI: “SERVE UN APPROCCIO CAUTO BASATO SU UNA ATTENTA ANALISI DEI DATI. I MODELLI TEORICI POTREBBERO RISULTARE CONTROPRODUCENTI”
PURE LA BANCA CENTRALE SVIZZERA È IN ROSSO: NEL 2022 HA PERSO 133 MILIARDI DI EURO – IL MOTIVO DEL TRACOLLO CHE COLPITO L’ISTITUTO ELVETICO È LA FLUTTUAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI DOVUTA ALLA GUERRA IN UCRAINA. IL BUCO NEL BILANCIO RENDE IMPOSSIBILI I PAGAMENTI ALLA CONFEDERAZIONE E AI CANTONI...
CI SIAMO ROTTI GLI SCAGLIONI – IL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA, MAURIZIO LEO, CONFERMA CHE ENTRO MARZO ARRIVERÀ IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LA RIFORMA FISCALE: LE ALIQUOTE IRPEF SARANNO RIDOTTE A TRE, E SARANNO RIVISTE DETRAZIONI E DEDUZIONI – “LA RICHIESTA DELL’UE SUL RECUPERO DELL’ICI DALLA CHIESA? QUANDO CI SONO REGOLE COMUNITARIE BISOGNA UNIFORMARSI, PERÒ…”
TASSI AMARI PER L’ITALIA – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, AVVERTE DEI RISCHI CAUSATI DALLE SCELTE DI POLITICA MONETARIA DELLA BCE: “IL RIALZO DEI TASSI PONE PROBLEMI SERI PER CHI HA BILANCI FORTEMENTE INDEBITATI COME QUELLO ITALIANO” – “IL NOSTRO APPROCCIO È STATO PRUDENTE E RESPONSABILE, E CONTINUEREMO IN QUESTO SENSO. AVERE CONTI IN ORDINE È UN’ESIGENZA ASSOLUTA…”