ER PUPONE” HA VENDUTO A UNA FINANZIARIA ISRAELIANA UN PALAZZO IN VIA RASELLA E UN ALTRO IN PERIFERIA, VICINO ALL’ECOMOSTRO DI TOR TRE TESTE

Estratto dell’articolo di Franco Bechis per www.open.online

Francesco Totti ha venduto all’inizio dell’estate a una finanziaria israeliana per poco meno di 5 milioni di euro l’intero capitale di una delle sue immobiliari, la Immobiliare Dieci srl. Ad acquistare è stata una nuova società di diritto israeliano costituita la scorsa primavera, la B.A.R. assets and Hotels in Rome ltd, rappresentata nella transazione da Avi Zak e da Pascal Oren.

L’acquirente appartiene al gruppo White City Buildings Holdings ltd con sede in Tel Aviv, specializzato nella costruzione e ristrutturazione di hotel e zone residenziali in Israele come in Europa. Il gruppo ha già ottenuto la licenza per costruire due hotel a Roma in via in Arcione e in via della Scrofa, proprio nei pressi della sede di Fratelli di Italia.

L’Immobiliare Dieci di Totti, gestita in questi anni dal fratello del calciatore, Riccardo, non ha immobili di proprietà, ma è titolare di due contratti di leasing immobiliari con Mps in base ai quali ha diritto a riscattare due immobili nella capitale. Il primo è in zona periferica, in via Francesco Tovaglieri, ed è un moderno palazzo ad uso ufficio venduto nel 2007 a Mps leasing & factoring da Fimit sgr, che stava gestendo le dismissioni del patrimonio Inpdap.

In contemporanea è stato sottoscritto il contratto di leasing con la società di Totti a cui ora mancano poche rate per il riscatto. Al piano terra dell’immobile c’è un grande supermercato Conad e un bar tavola calda a cui sono stati confermati i contratti di locazione dai nuovi proprietari israeliani. A fianco del palazzo un parco, ma di fronte c’è quello che è stato definito “l’ecomostro di Tor Tre Teste”: un edificio abbandonato che avrebbe dovuto essere un parcheggio, ma da anni è riparo di fortuna di sbandati di ogni tipo.

Il secondo immobile che da Totti passa in mano agli israeliani è invece centralissimo in un luogo simbolico di Roma: via Rasella. Il palazzo è recente, ma non sembra utilizzato da parecchio tempo. Sorge a fianco di un celebre punto di ristoro della capitale, l’Hosteria Romana, e proprio di fronte al palazzo simbolo dell’attentato di via Rasella, compiuto il 23 marzo 1944 dai gappisti del Partito comunista italiano ai danni del battaglione di Bolzano delle forze di occupazione tedesche. […]

L’ex capitano della Roma (chiamato il “Pupone”) con questa vendita fa certamente un affare, perché l’Immobiliare dieci era una delle società in perdita del suo gruppo, con un rosso superiore a un milione di euro nel 2023. Gli affari per altro non sono andati benissimo per Totti l’anno scorso. Ha perso 967 mila euro con la sua Immobiliare Vetulonia, ha perso 33 mila euro con la Immobiliare Ten, e pure 17.618 euro con la It scouting srl che doveva scoprire nuovi talenti del pallone. Perdita più limitata (3.392 euro) per la Tz service fondata con Alessandro Zaffarani per gestire campi da padel. Guadagna invece 41.315 euro con la Numberten che fa da agenzia per calciatori e sportivi, è in utile di 70.244 euro con la CT10, società di procuratori sportivi da lui fondata e guadagna anche 25.802 euro con la sola immobiliare in attivo, la Longarina srl.

Se mal comune è mezzo gaudio, a Francesco non dispiacerà il fatto che siano in perdita anche gli affari della ex moglie Ilary Blasi, che aveva fondato un’altra società di procuratori sportivi, la Number Five srl, che ha chiuso il bilancio 2023 in rosso di 8.390 euro.

