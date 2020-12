FRANCESCO TOTTI SPA: DAL FIUTO DEL GOL AL (RI)FIUTO PER GLI AFFARI - GLI INVESTIMENTI NEL MATTONE VANNO A CORRENTE ALTERNATA. LA HOLDING DELL’EX CAPITANO DELLA ROMA HA VISTO RIDURSI GLI UTILI E HA ACCUMULATO ANCHE UN BEL PO’ DI PERDITE – AVANZA UNA VECCHIA PASSIONE: IL MONDO DELLO SHOW BUSINESS CONIUGATO ALLO SPORT. DALLA MODIFICA ALLO STATUTO DELLA SOCIETA’ “NUMBERTEN” SI EVINCE CHE... – E POI C’E’ L’ATTIVITA’ DI SCOPRITORE DI TALENTI…

Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi per https://24plus.ilsole24ore.com/

FRANCESCO TOTTI

Non è ancora un campione ma la lunghissima gavetta lo sta portando a mostrare – anche sul terreno più ostico dell'imprenditoria – quegli squarci di classe che lo hanno reso un fuoriclasse eterno sul campo di calcio.

Lui è Francesco Totti, l'ottavo re di Roma, anche se forse nella personale classifica dei tifosi è anche il primo. Proprio oggi, 16 novembre 2020, Sky lo celebra mandando in onda “Mi chiamo Francesco Totti”, il docufilm sulla sua vita diretto da Alex Infascelli e presentato in anteprima ad ottobre nel corso del Festival del cinema di Roma.

Dopo 20 anni esatti dal debutto nel mondo degli affari, sopra la maglia della “magica” sta cominciando a sfoggiare il doppiopetto virtuale dell'imprenditore. Un mondo che il format “Fiume di denaro” ha cominciato a raccontare mesi fa.

Gli investimenti nel mattone vanno a corrente alternata e avanza una vecchia passione: il mondo dello show business coniugato allo sport. Sia Francesco che la moglie Ilary Blasi da anni sono fortunati protagonisti di trasmissioni, spettacoli e spot pubblicitari. Spettacolo che passione

Il 24 ottobre 2017 Totti ha iscritto alla Camera di commercio della Capitale, Numberten, vale a dire “numero 10”, quello che ha portato sulle spalle una vita. L'attività prevalente è «agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport». Il capitale sociale di 119mila euro è stato interamente versato dal “Pupone”.

Il 16 dicembre 2019, a Roma, davanti al notaio Michele Misurale, (allegato sub B al rogito n. 5611, repertorio n. 10100) la società ha effettuato una sostanziale modifica statutaria (articolo 25. “Organo di controllo e revisione legale dei conti”) e ha descritto l'oggetto sociale dando spazio «a tutte le attività connesse alla prestazione di servizi a favore e nell'interesse di personaggi dello spettacolo in genere, di atleti professionisti e dilettanti e di società che operano nel settore dello spettacolo pubblico e privato e degli sport: la ricerca e la selezione di testimonial per campagne pubblicitarie a favore di aziende commerciali per comunicati televisivi, radio comunicativi, film pubblicitari, riprese fotografiche e per materiale promozionale. In particolare, la presentazione dei servizi riguarderà lo sfruttamento commerciale dell'immagine con qualunque mezzo di trasmissione». Vale a dire radio, tv, cinema, stampa, internet e qualsiasi altro mezzo futuro.

Bilancio fresco di approvazione

Il 26 giugno, sotto la presidenza del fratello Riccardo, si è riunita l'assemblea ordinaria per l'esame e approvazione del bilancio 2019. Il fatturato a fine 2019 è stato di 1.458.354 euro con un utile di 176.986 euro. La precedente assemblea societaria, del 28 giugno 2019, aveva approvato il bilancio 2018 con un fatturato di 773.305 euro e una perdita di 199.706 euro. Oltre a Riccardo, gli altri due membri del consiglio di amministrazione sono mamma Fiorella e papà Enzo.

Il padre, che Francesco chiamava affettuosamente lo “sceriffo”, è deceduto il 12 ottobre nell'ospedale Spallanzani di Roma a causa del Covid-19 e dunque per questa, come per tutte le altre società interessate dalla sua presenza, il nome di papà Enzo non comparirà più.

Largo al mattone

Nell'ambito dello svolgimento della attività principale, la società Numberten può compiere ogni operazione economica, finanziaria, creditizia, mobiliare ed immobiliare (esclusa la mediazione e l'intermediazione), pubblicitaria e commerciale che sia ritenuta utile e necessaria al raggiungimento dell'oggetto sociale.

mi chiamo francesco totti

Di fatto l'amore per il settore immobiliare si nota dalle quattro partecipazioni totalitarie di Numberten nel capitale sociale di: 1) Immobiliare dieci srl, 2) Immobiliare ten srl; 3) Longarina srl; 4) Immobiliare Acilia srl.

Le società immobiliari

Immobiliare Ten è stata iscritta il 18 settembre 2007, con un capitale sociale di 30mila euro, con amministratore Riccardo Totti. Il suo oggetto sociale ha la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri. Ha chiuso il bilancio 2018, approvato il 30 aprile 2019, con un fatturato di 887.406 euro ed un utile di 38.325 euro. Ancor meglio il bilancio di fine 2019, approvato il 4 maggio 2020, che registra ricavi per 904.608 euro e un utile di 106.404 euro.

“Immobiliare dieci” (il numero 10 si ripete in mille modi nei nomi delle società) ha per oggetto compravendita, gestione, locazione e ristrutturazione di immobili in conto proprio. E' stata iscritta presso la Camera di commercio di Roma il 4 maggio 2007 con un capitale sociale di 30mila euro. L'amministratore unico è Riccardo Totti.

L'ultimo bilancio del 2019, approvato in assemblea il 4 maggio 2020 con la presidenza del fratello Riccardo, ha evidenziato ricavi per 569.444 euro e una perdita di circa la metà del fatturato: 251.547 euro. Molto peggio del bilancio di fine 2018, approvato il 30 aprile 2019, con un fatturato di 820mila euro e una perdita di 31.807 euro.

Mens sana in corpore sano

Il 4 aprile 2001 Totti ha costituito Longarina srl, che come oggetto sociale ha la «locazione di beni immobili di proprietà» ma anche «l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, tennis, ginnastica, arti marziali e altri eventi, nonché la promozione e l'organizzazione di gare e tornei».

totti infascelli

Questa società è stata iscritta alla Camera di commercio di Roma con un capitale di 20mila euro e nell'ultimo bilancio 2018 depositato il 30 giugno 2019, ha fatto segnare un fatturato di 63mila euro ed un utile di 4.364 euro, per il 5% a riserva legale e il resto ad “utili a nuovo”. Sempre meglio dell'anno precedente, che si era chiuso con una perdita di 16.412 euro su un fatturato di 47.262 euro (praticamente un terzo).

Immobiliare Acilia, infine, è stata iscritta alla Camera di commercio di Roma il 22 settembre 2011, con lo stesso oggetto sociale delle altre e un capitale sociale di 10mila euro. Anche in questo caso a rappresentarla legalmente è Riccardo Totti. Il bilancio 2019, approvato il 4 maggio 2020, è stato chiuso con ricavi per 24.089 euro e una perdita di 3.305 euro, appena meglio dei conti di fine 2018, chiuso con fatturato 2018 di 24.007 euro e una perdita di 6.330 euro, approvati nell'assemblea il 30 aprile 2019.

PIETRO CASTELLITTO NEI PANNI DI FRANCESCO TOTTI

La prima volta

Vetulonia srl, società immobiliare con un capitale sociale di 20mila euro costituita il 18 maggio 2000, ha segnato il debutto del fuoriclasse romano nel mondo degli affari. Il nome scelto – Vetulonia – è carico di emozioni per il ragazzo di Porta Metronia, che proprio in Via Vetulonia, al civico n.18, abitava con la famiglia prima di diventare una stella mondiale dello sport. Vetulonia srl come tutte le altre società oggi direttamente riferibili a Totti, ha sede a Roma in Via Antonio Baiamonti 10.

Il 26 giugno 2020 è stato lo stesso Francesco a condurre l'assemblea ordinaria di esame ed approvazione del bilancio 2019, chiuso con ricavi per 77.646 euro e una perdita di 24.803 euro. I conti 2018 si erano chiusi con una perdita di 4.869 euro su un fatturato di 89.630 euro.

riccardo enzo francesco totti

Totti soccer school

Il 2 luglio 2013 la Camera di commercio di Roma ha iscritto la “Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata Totti soccer school”. Il capitale sociale è di 15mila euro e l'oggetto sociale è «l'iniziativa alla pratica, all'attività didattica, al sostegno, alla promozione e alla diffusione del calcio a livello agonistico in gare e/o campionati (riconosciuti dalla federazione italiana giuoco calcio) e altri sport».

Il presidente della società è Riccardo Totti che, con il padre Enzo e la madre Fiorella Marrozzini, si dividevano parimenti le quote. Anche questa società dà soddisfazioni economiche alterne. Il 31 dicembre 2019 l'assemblea ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019: zero fatturato ma utile a 76.430 euro. L'esercizio precedente si era chiuso con un fatturato di 370.361 euro ed un utile di 61.427 euro.

I nuovi ingressi

Cariche di sentimenti, emozioni ed evocazioni sono le ultime due società nelle quali il “Pupone” è entrato: It scouting, costituita l'11 ottobre 2019 con un capitale sociale di 15mila euro è di sua proprietà al 100% e Ct10 srl, nata il 9 dicembre 2019 con uguale capitale sociale, di cui detiene il 49% (il trentaquattrenne procuratore calcistico Giovanni Maria Demontis ha il 51%).

Entrambe le società hanno per oggetto sociale le agenzie e gli agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport. Nessuna delle due ha ancora approvato e depositato il bilancio.