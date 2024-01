IL FUTURO CHE CI ASPETTA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LICENZIAMENTI A VALANGA – GOOGLE STA TAGLIANDO CENTINAIA DI POSTI DI LAVORO NEI SETTORI DELL’ASSISTENZA DIGITALE, DELL’HARDWARE E DELL’INGEGNERIA: LA DECISIONE, UFFICIALMENTE, È LEGATA ALLA CONCORRENZA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE – AMAZON FA LO STESSO, NEL SETTORE VIDEO E STUDIOS. QUI L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON C’ENTRA: È LA BOLLA DELLO STREAMING CHE STA SCOPPIANDO...

(ANSA) - La scure dei licenziamenti si abbatte anche su Google, dopo l'annuncio arrivato ieri sera da Amazon. Il colosso di Montain View sta tagliando centinaia di posti di lavoro nei settori dell'assistenza digitale e dell'hardware oltre che nel team di ingegneri.

La decisione di ridurre i costi in questi comparti è legata alla concorrenza dell'intelligenza artificiale di Microsoft e OpenAI, creatore di ChatGPT, che stanno mettendo in crisi il core business di ricerca di Google.

AMAZON TAGLIA CENTINAIA POSTI LAVORO A PRIME VIDEO E STUDIOS

(ANSA) - Amazon taglia centinaia di posti di lavoro a Prime Video e ai suoi studios. Lo ha comunicato il responsabile della divisione, Mike Hopkins, in una email ai dipendenti.

"Nell'ultimo anno abbiamo valutato quasi ogni aspetto del nostro business per migliorare la nostra capacità di offrire film, show e sport dal vivo.Il risultato è che abbiamo identificato opportunità per ridurre investimenti in alcune aree e aumentarli in iniziative che hanno maggiore impatto", ha detto Hopkins. Secondo l'agenzia Bloomberg, anche Twitch - la piattaforma di giochi in streaming di Amazon - ha ridotto la sua forza lavoro di 500 unità.

