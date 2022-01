L’OPA PIÙ BUIA – SONO PASSATE DIECI SETTIMANE E LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI KKR SU TIM È ANCORA IN STANDBY. NEL CDA DELL’EX MONOPOLISTA IN MOLTI RITENGONO CHE SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI PRENDERE UNA DECISIONE. È IN ATTO UN PRESSING SUL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI PER ACCORDARE LA RICHIESTA DI AVVIO DELLA DUE DILIGENCE, O IN ALTERNATIVA RESPINGERE LA PROPOSTA – IL PERCORSO DEL PIANO DI LABRIOLA, CHE PREVEDE LO SCORPORO, DI FATTO GIÀ ESCLUDE L’OFFERTA…