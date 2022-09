IL RISULTATO DELLE SANZIONI: GRAZPROM NON HA MAI FATTO COSÌ TANTI SOLDI COME ORA – MENTRE L'EUROPA È IN GINOCCHIO PER IL CARO-ENERGIA, IL GIGANTE RUSSO DEL GAS, VERO FORZIERE DI PUTIN, NEI PRIMI 6 MESI DELL'ANNO HA REALIZZATO PROFITTI PER 41 MILIARDI DI DOLLARI. UN DATO RECORD, OLTRE OGNI STIMA – TANTO FIENO IN CASCINA PER IL CREMLINO, CHE DOVREBBE INCASSARE UNA MEGA-CEDOLA DA 10 MILIARDI DI DOLLARI...