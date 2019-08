PERCHÉ TRUMP HA RINVIATO I DAZI SULL’HI-TECH? – LA RISPOSTA È SEMPLICE: PER LE MOLTISSIME AZIENDE AMERICANE, APPLE IN TESTA, CHE ASSEMBLANO IN CINA SAREBBE STATA UNA MAZZATA – ORA IL PUZZONE SPERA CHE DA PECHINO RICOMINCINO A COMPRARE CEREALI E SOIA DAL MIDWEST, MA NON È COSÌ SCONTATO – LA DEBOLEZZA DELLE MULTINAZIONALI AMERICANE CHE HANNO COSTRUITO UNA CATENA LOGISTICA IN CUI LA CINA È IMPRESCINDIBILE