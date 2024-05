7 mag 2024 13:04

ITA-LUFTHANSA, IL DECOLLO È PIÙ VICINO – I TEDESCHI, CHE VOGLIONO COMPRARE IL 41% DELLA COMPAGNIA ITALIANA, CEDONO ALLE NUOVE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE UE: SI IMPEGNANO A CONGELARE PER 2 ANNI L'INTEGRAZIONE DELLE ROTTE A FIUMICINO PER GARANTIRE LA CONCORRENZA E A CEDERE SLOT DI DECOLLO A LINATE – BASTERÀ ALLA COMMISSARIA VESTAGER (SEMPRE PRONTA A DIFENDERE GLI INTERESSI DI AIR FRANCE) PER CONCEDERE IL VIA LIBERA AL MATRIMONIO?