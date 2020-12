29 dic 2020 19:38

JACK MA QUANDO È ANDATO IN "PENSIONE" DISSE CHE VOLEVA MORIRE IN SPIAGGIA. ORA DEVE SPERARE DI NON FINIRE IN UN CAMPO DI “EDUCAZIONE” – DA QUANDO IL REGIME CINESE HA BLOCCATO L’IPO DI “ANT”, L’IMPRENDITORE DI ALIBABA NON SI VEDE IN PUBBLICO E GLI È STATO CHIESTO DI NON LASCIARE IL PAESE – XI JINPING NON HA GRADITO LE CRITICHE AL SISTEMA DI BANCHE STATALI E NE VUOLE APPROFITTARE: I MILIARDARI DELL’INDUSTRIA TECH SONO GLI UNICI CHE POSSONO CONTRASTARE IL SUO POTERE ASSOLUTO