2 mar 2023 20:06

LAGARDE NON ABBASSA LA GUARDIA: LA BCE È DETERMINATA A “MANTENERE LA ROTTA” DEL RIALZO DEI TASSI – LA BANCA CENTRALE EUROPEA CONFERMA LA STRETTA DA 50 PUNTI BASE A MARZO, E PROMETTE ULTERIORI AUMENTI NEI MESI SUCCESSIVI, PER ABBATTERE L’INFLAZIONE. MA COSÌ, SI RISCHIA LA RECESSIONE (CHE PER ORA NON È ARRIVATA, MA È SEMPRE DIETRO L’ANGOLO)