ANNAMO BENE: ARRIVANO I SOLDI EUROPEI CONTRO IL CARO ENERGIA MA NON SAPPIAMO COME USARLI – L’UE HA DATO IL VIA LIBERA AL FINANZIAMENTO DI “REPOWEREU”, OVVERO NUOVE RISORSE DA AGGIUNGERE AL PNRR PER COMBATTERE L’AUMENTO DEI PREZZI DI GAS E LUCE E RIDURRE LA DIPENDENZA DALLA RUSSIA – PER L’ITALIA SONO PREVISTI 9 MILIARDI. MA IL GOVERNO, AL CONTRARIO DI ALTRI PAESI, NON HA PREPARATO PROGETTI IN CAMPO ENERGETICO...