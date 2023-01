3 gen 2023 08:09

“L'ITALIA È IL PAESE DELL'AREA EURO PIÙ A RISCHIO” - UN SONDAGGIO TRA GLI ECONOMISTI REALIZZATO DAL “FINANCIAL TIMES” INDICA L’ITALIA COME PIÙ SUSCETTIBILE A UNA CRISI DEL DEBITO IN SEGUITO ALL'AUMENTO DEI TASSI DELLA BCE E AL FATTO CHE L'EUROTOWER ACQUISTERÀ MENO BOND NEI PROSSIMI MESI - ABBIAMO UN DEBITO PUBBLICO SOPRA IL 145% DEL PIL E L'AUMENTO DEI COSTI DI FINANZIAMENTO IN SEGUITO AL RIALZO DEI TASSI CI METTE, SECONDO GLI ECONOMISTI, IN FORTE RISCHIO…