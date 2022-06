20 giu 2022 10:14

“È UN BRACCIO DI FERRO” (E STA VINCENDO PUTIN) – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA TEDESCO, ROBERT HABECK, PARLA DELL’EMERGENZA GAS E INANELLA UNA SERIE DI BANALITÀ: “PUTIN HA IL BRACCIO PIÙ LUNGO, MA NON SIGNIFICA CHE NON SI POSSA AVERE IL BRACCIO PIÙ FORTE ESERCITANDO LA FORZA. LA SUA STRATEGIA SERVE PER TURBARCI E AUMENTARE I PREZZI, MA NON LO PERMETTEREMO”. SARÀ, INTANTO IL METANO SULLA PIAZZA DI AMSTERDAM APRE IN FORTE RIALZO, A 126,5 EURO AL MEGAWATTORA (+7,45%)