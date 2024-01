9 gen 2024 09:21

“I DEFICIT SONO FUORI CONTROLLO E RISCHIANO DI AGITARE I MERCATI” – GLI INVESTITORI METTONO IN GUARDIA I GOVERNI SUI DEBITI TROPPO ALTI: IN UN ARTICOLO DEL “FINANCIAL TIMES” GLI ESPERTI SI DICONO PREOCCUPATI DALLE POLITICHE SUI DEBITI PUBBLICI TROPPO ALTI, E AVVERTONO COME “ECCESSIVE PROMESSE ELETTORALI” RISCHINO DI TRAFURSI IN CONTRACCOLPI SUI TITOLI DI STATO. UN MESSAGGIO ANCHE E SOPRATTUTTO ALL’ITALIA, IL PAESE CON IL PIÙ ALTO DEBITO PUBBLICO IN UE DOPO LA GRECIA...