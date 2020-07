“I GOVERNI DEVONO AUMENTARE LE TASSE SU PERSONE COME NOI. SOSTANZIALMENTE E PERMANENTEMENTE” - CI SONO ANCHE MILIARDARI GENEROSI! L’APPELLO DI 83 SUPER-RICCHI: “ABBIAMO UN RUOLO FONDAMENTALE DA SVOLGERE. NON SIAMO NOI A OCCUPARCI DEI MALATI NÉ A GUIDARE LE AMBULANZE, MA ABBIAMO SOLDI, MOLTI SOLDI” - A FIRMARE, TRA GLI ALTRI, IL FONDATORE DI “BEN & JERRY’S” JERRY GREENFIELD, ABIGAIL DISNEY (EREDE DI WALT) E…

I super-ricchi chiedono tasse più elevate per pagare la ripresa post Covid-19

Articolo di “The Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Jerry Greenfield

Un gruppo di 83 delle persone più ricche del mondo ha chiesto ai governi di aumentare permanentemente le tasse su di loro e su altri membri dell'élite dei ricchi per contribuire a pagare la ripresa economica dalla crisi del Covid-19.

I membri super-ricchi, tra cui Jerry Greenfield co-fondatore di Ben e Jerry's ice cream e l'erede Disney Abigail Disney, hanno invitato "i nostri governi ad aumentare le tasse su persone come noi". Immediatamente. Sostanzialmente. Permanentemente".

"Avendo il Covid-19 colpito il mondo, i milionari come noi hanno un ruolo fondamentale da svolgere per la ripresa del nostro mondo", hanno detto i milionari in una lettera condivisa con il Guardian.

ABIGAIL DISNEY

"No, non siamo noi che ci occupiamo dei malati nei reparti di terapia intensiva. Non siamo noi a guidare le ambulanze che portano i malati negli ospedali. Non riforniamo gli scaffali dei negozi di alimentari e non consegniamo cibo porta a porta.

"Ma abbiamo soldi, molti soldi. Denaro che è disperatamente necessario ora e continuerà ad esserlo negli anni a venire, quando il nostro mondo si riprenderà da questa crisi".

Il gruppo ha avvertito che l'impatto economico della crisi del coronavirus "durerà per decenni" e potrebbe "spingere mezzo miliardo di persone in più nella povertà".

John O'Farrell

Tra coloro che hanno aggiunto i loro nomi alla lettera ci sono Sir Stephen Tindall, il fondatore del Warehouse Group e il secondo uomo più ricco della Nuova Zelanda con una fortuna di 475 milioni di dollari (370 milioni di sterline); lo sceneggiatore e regista britannico Richard Curtis; e il venture capitalist irlandese John O'Farrell, che ha fatto milioni investendo in aziende tecnologiche della Silicon Valley.

"I problemi causati e rivelati da Covid-19 non possono essere risolti con la carità, per quanto generosa. I leader del governo devono assumersi la responsabilità di raccogliere i fondi di cui abbiamo bisogno e spenderli in modo equo", dice la lettera. "Abbiamo un enorme debito nei confronti delle persone che lavorano in prima linea in questa battaglia globale. La maggior parte dei lavoratori essenziali sono sottopagati per il peso che portano".

Stephen Tindall

Il gruppo ha pubblicato la lettera in vista della riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 di questo fine settimana. Hanno invitato i politici a "affrontare la disuguaglianza globale e a riconoscere che gli aumenti delle tasse sui ricchi e una maggiore trasparenza fiscale internazionale sono essenziali per una soluzione sostenibile a lungo termine".

Il numero di persone super-ricche continua a crescere nonostante l'impatto economico della crisi del coronavirus e del blocco globale. Jeff Bezos, la persona più ricca del mondo e fondatore di Amazon, ha visto la sua fortuna gonfiarsi finora di 75 miliardi di dollari quest'anno fino a raggiungere il record di 189 miliardi di dollari.

BEN COHEN E JERRY GREENFIELD FONDATORI BEN & JERRY'S

Nel mondo ci sono più di 500.000 persone classificate come "ultra-ricche" con una fortuna di oltre 30 milioni di dollari (26,5 milioni di sterline). Ciò significa che ci sono più persone ultra-ricche nel mondo rispetto alle popolazioni dell'Islanda, di Malta o del Belize.

Ci sono state ripetute richieste che i super-ricchi contribuiscano di più dopo la crisi di Covid-19. I critici hanno sottolineato che mentre Bezos ha donato 100 milioni di dollari, essi rappresentano meno dello 0,1% della sua fortuna stimata.

keir starmer

Nel Regno Unito, il partito laburista ha chiesto al governo di considerare l'introduzione di una tassa sulla ricchezza dei membri più ricchi della società per contribuire a finanziare la ripresa dalla pandemia del coronavirus.

Keir Starmer, il leader laburista, ha detto questo mese: "Stiamo dicendo al governo, considerate l'idea di una tassa sulla ricchezza, noi certamente sosteniamo il principio che coloro che hanno le spalle più larghe dovrebbero sostenere il peso maggiore".

disoccupazione crisi

In Norvegia, circa 500.000 persone pagano una tassa dello 0,85% sul loro patrimonio al di sopra del valore di circa 126.000 sterline.

La lettera dei milionari è stata organizzata da Patriotic Millionaires, Oxfam, Human Act, Tax Justice UK, Club of Rome, Resource Justice e Bridging Ventures.

ABIGAIL DISNEY BEN COHEN E JERRY GREENFIELD FONDATORI BEN & JERRY'S