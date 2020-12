“HALO” WORLD – IL “WASHINGTON POST” DI BEZOS STRONCA IL BRACCIALETTO SMART DI AMAZON: “È L’OGGETTO TECNOLOGICO PIÙ INVASIVO CHE ABBIAMO MAI PROVATO” – NON HA SCHERMO, NON EMETTE SUONI NÉ VIBRAZIONI, MA IL MICROFONO È SEMPRE ACCESO PER ASCOLTARE E TRAMITE L'APP TI GIUDICA DICENDO QUELLO CHE NON VA IN TE – TI FA FARE UNA FOTO IN MUTANDE PER ANALIZZARE IL TUO GRASSO CORPOREO E TI COMUNICA SE SENTE CHE LA TUA VOCE È “IRRITATA” O “SCORAGGIATA” – È MOLTO MENO PRECISO DELL’APPLE WATCH, E IL SUO SCOPO NON È AIUTARTI A DIVENTARE SANO E FELICE, MA DARE AD AMAZON TUTTI I TUOI DATI

Estratto dell’articolo di Geoffrey A. Fowler and Heather Kelly per il “Washington Post”

Halo band, il nuovo braccialetto smart di Amazon, dice tutto ciò che non va in te. Ma proprio tutto! Se non ti sei esercitato o se non hai dormito abbastanza, te lo fa presente. Il tuo corpo ha troppo grasso? l'app di Halo ti fa vedere un rendering 3-D del tuo corpo nudo.

Ma Halo ti comunica anche se il tuo tono di voce è "prepotente" o "irritato", dopo aver ascoltato attraverso il suo minuscolo microfono al polso. Ci auguriamo che il nostro tono sia chiaro qui: non abbiamo bisogno di questo tipo di critiche da un computer. Halo raccoglie le informazioni più “intime” che abbiamo mai visto in un gadget per la salute dei consumatori. Questo “wearable”, in realtà, è molto più efficace per aiutare Amazon a raccogliere dati che per aiutarti a diventare sano e felice.

Da agosto, Halo è stato presentato da Amazon come un prodotto di "accesso anticipato". Cioè, per provarlo è richiesto un "invito”. (Una volta in commercio, costerà $ 100 più un abbonamento mensile di $ 4)

Stiamo esaminando l'Halo ora perché il primo prodotto di benessere digitale di Amazon offre un assaggio di come una delle aziende più influenti del mondo pensa al futuro della salute. E cosa potrebbe esserci di meglio da fare quando siamo soli durante una pandemia, se non avere un dispositivo sempre in ascolto che sottolinea i nostri difetti? Anche se l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos possiede il Washington Post, noi esaminiamo tutta la tecnologia con lo stesso occhio critico.

Amazon è arrivata in forte ritardo sul mercato dei cosiddetti “fitness tracker”, dominato da Apple Watch e Fitbit. Halo è rivestito in tessuto e non ha schermo, non emette suoni né vibrazioni, ma i suoi sensori monitorano l'attività fisica, la frequenza cardiaca, il sonno e la temperatura della pelle. L’unico modo per vedere cosa ha appreso del tuo corpo è un app.

Halo si spinge però in un territorio inesplorato raccogliendo anche nuovi tipi di informazioni personali “sfacciatamente invasive” - comprese le foto del corpo e le registrazioni vocali - e quindi le inserisce nel software di Amazon per l'analisi.

I nostri Fitbit e Apple Watch non sanno davvero come trasformare montagne di dati corporei in informazioni utili e cambiamenti comportamentali. Il problema di Amazon è che Halo fa anche peggio.

Per quanto riguarda le basi del tracking dell’attività e del sonno, l'Halo è più irregolare rispetto ai suoi concorrenti. Le letture della frequenza cardiaca di Halo sono simili a quelle di un Apple Watch 6 e Fitbit Sense, ma durante un giro in bicicletta, l'Halo ha riportato una frequenza cardiaca massima di 129 bpm, mentre l'Apple Watch ha riportato 171 bpm. Parte del problema è che non ci sono pulsanti per dire all'Halo che stai per esercitare: cerca solo di capire da solo cosa stai facendo usando i suoi algoritmi.

Devi anche fidarti ciecamente di Amazon e della sua intelligenza artificiale per le altre misurazioni, come la scansione totale del corpo. La maggior parte dei medici utilizza l'indice di massa corporea, o BMI, un punteggio basato su altezza e peso. Amazon sostiene invece che una misura migliore è la percentuale di grasso corporeo, che calcola chiedendoti di stare di fronte alla fotocamera del telefono in mutande per un servizio fotografico a 360 gradi e poi inviando quegli scatti al cloud per l'analisi.

L'analisi del tono della voce di Halo è discutibile su tutto un altro livello. Alleni il dispositivo a riconoscere la tua voce leggendo frasi campione, quindi lui ascolta costantemente le tue conversazioni con il microfono e valuta quelle che vanno oltre il “tono neutrale”

L'Halo traccia questi momenti come positivi contro negativi e alti o bassi, quindi applica loro descrizioni più sfumate, ad esempio una voce che registra come energia negativa e bassa potrebbe essere classificata come "scoraggiata".

Come può un computer sapere che suoni come una Debbie Downer? (personaggio del Saturday Night Live a cui viene associato il suono “ua ua ua” del guastafeste, ndR)

Amazon ha affermato di aver passato anni ad addestrare la sua intelligenza artificiale, facendo in modo che le persone classifichino le registrazioni vocali. L'azienda ha condotto prove interne e afferma di aver cercato di affrontare eventuali pregiudizi che potrebbero derivare da etnie, sesso o età variabili.

Nella nostra esperienza, l'Halo è riuscito a rilevare alti e bassi nella nostra voce, ma sembrava interpretare le situazioni. E alcuni dei feedback sembrano, ironicamente, un po 'stonati, specialmente quando si giudica la voce di una donna.

La nostra dimensione del campione non è sufficiente per concludere se l'IA di Amazon abbia pregiudizi di genere. Ma quando entrambi abbiamo analizzato le nostre settimane di dati sul tono, sono emersi alcuni modelli. I tre termini più utilizzati per descrivere ciascuno di noi erano gli stessi: "concentrato", "interessato" e "esperto". I termini divergevano quando abbiamo filtrato solo quelli con connotazioni negative. In ordine decrescente di frequenza, l'Halo descriveva il tono di Geoffrey come "triste", "supponente", "severo" ed "esitante". Heather, d'altra parte, è diventata "sprezzante", "testarda", "severa" e "condiscendente".

(….) Non siamo riusciti a toglierci di dosso il sospetto che fosse solo un altro sforzo di Amazon per raccogliere più dati sulla vita dei suoi clienti. Amazon ha affrontato alcuni aspetti dei dati di Halo con maggiore attenzione rispetto ad altri prodotti recenti. Halo non invia ad Amazon registrazioni della tua voce, come per esempio fanno i suoi altoparlanti Echo. Ma invia le registrazioni al telefono per l'analisi, quindi le elimina da entrambi.

Le tue foto in mutande vengono inviate al cloud di Amazon per l'elaborazione, quindi eliminate dai suoi sistemi. (Puoi scegliere di conservare una copia sul telefono.) La politica sulla privacy di Halo afferma che Amazon non venderà i tuoi dati, non li condividerà senza la tua autorizzazione esplicita o non li utilizzerà per indirizzarti con proposte di vendita.

Ma questo lascia comunque ad Amazon molti altri modi per trarre profitto dalle tue informazioni. In modo anonimo, può estrarre dati sulla frequenza cardiaca, l'attività, il sonno e i modelli di tono dei proprietari della Halo band, utilizzando le informazioni per adattare i suoi algoritmi di salute e conoscere i corpi umani.

Rivoluzionare la medicina è il prossimo obiettivo delle grandi aziende tecnologiche. Ma un’ambizioni così alta è difficile da raggiungere con il prodotto “semicotto” che Halo è oggi. Prodotti del genere non sono del tutto fuori dal comune per Amazon, che ha una lunga storia di lanci di idee strane e inquietanti con il solo obiettivo di farli testare ai suoi clienti.

Il primo altoparlante intelligente Echo non è stato molto utile, fino a quando i devoti affezionati non hanno fornito un’enormità di dati per addestrare Alexa. Amazon ha anche ucciso altri prodotti stravaganti, inclusa una fotocamera chiamata Echo Look che utilizzava l'intelligenza artificiale per giudicare la moda. I dispositivi basati sull'intelligenza artificiale come Halo potrebbero essere il futuro della salute. Ma non sono il presente.

