23 feb 2023 17:01

“NESSUNO È INDISPENSABILE” – L’AD DI ENI, CLAUDIO DESCALZI, REPLICA CON APPARENTE NONCHALANCE A CHI GLI CHIEDE DEL SUO FUTURO: “QUELLO CHE VOGLIO NON CONTA NIENTE, MENO DI ZERO, NON SONO IO CHE DECIDO. ENI È FORTE, COME UNA BELLA MACCHINA, SE LA GUIDA UN ALTRO VA AVANTI LO STESSO…” - LA PARTITA DELLE NOMINE SI STA PER APRIRE E SALVINI E BERLUSCONI PROMETTONO BATTAGLIA: CHIEDONO DI MANDARE VIA TUTTI I NOMINATI DAL CENTROSINISTRA...