FRANK GILL - STANDARD & POOR'S

1 – S&P, ITALIA NON POTREBBE SOPRAVVIVERE A SHOCK SU TASSI

Gualtieri Conte

(ANSA) - Con un debito al 153% "l'Italia non potrebbe sopravvivere a uno shock dei tassi di interesse". Lo afferma Frank Gill, senior director, sector Lead sovereign rating dell'Emea di S&P, rispondendo a una domanda sulla Bce e sulla possibilità che la Bce faccia altro. Gill risponde come a suo avviso la Bce farà di più ma spiega che i rating assegnati dal S&P non sono basati sull'attese di "altre misure proattive di politica monetaria ma sulle attese che i tassi di interesse reali restino vicino allo zero".(ANSA).

2 – S&P, DA ITALIA CI ASPETTIAMO PIANO CREDIBILE PER CALO DEBITO

Standard & Poor’s christine lagarde

(ANSA) - "Le nostre previsioni sono per un aumento del debito al 153% del pil" e non includono gli ultimi annunci da parte delle autorità. "Una volta che sarà tornata una qualche sorta di normalità nel mondo ci aspettiamo un piano credibile per la riduzione del debito" dall'Italia. Lo afferma Frank Gill, senior director, sector Lead sovereign rating dell'Emea di S&P nel corso di una webcast, sottolineando come negli ultimi anni l'Italia ha fatto progressi sul fronte dei deficit. "L'Italia si sta rifinanziando a tassi reali negativi. La risposta da parte della Bce e dall'Ue - mette in evidenza Gill - è per far guadagnare tempo all'Italia ma chiaramente" l'altro nodo è una crescita bassa in parte per l'andamento demografico in parte per rigidità strutturali.

