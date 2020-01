“SIAMO PRONTI A TRATTARE” – L’AD DI “AUTOSTRADE PER L’ITALIA” ROBERTO TOMASI TENDE UNA MANO AL GOVERNO: “SERVE UN ACCORDO CHE CONIUGHI L’INTERESSE PUBBLICO E LE REGOLE DELLO STATO DI DIRITTO”, MA FA CAPIRE CHI HA IL COLTELLO DALLA PARTE DEL MANICO: “È NECESSARIO GARANTIRE IL RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI. UN ACCORDO È DOVEROSO NELL’INTERESSE DEI 7MILA LAVORATORI”. CHE, IN CASO DI REVOCA, FINIREBBERO A SPASSO…

Fabio Savelli per il “Corriere della sera”

roberto tomasi 2

«Noi siamo sempre stati disponibili al confronto con il governo. Abbiamo già avanzato le nostre proposte. Con importanti investimenti a carico della società e una serie di compensazioni, oltre alle risorse per Genova e alle esenzioni per ridurre i disagi di chi viaggia. Vogliamo realizzare investimenti per 13 miliardi di euro nei 18 anni rimasti della concessione. A patto che...»

luciana lamorgese paola de micheli giuseppe conte luigi di maio

Non vi revochino la concessione. Ma comprenderà che abbiamo ancora negli occhi il collasso del ponte Morandi. E i report falsificati sulla manutenzione di alcuni viadotti. E quei lastroni di cemento appena crollati dal soffitto di un tunnel sulla A26 .

luigi di maio alla commemorazione del crollo del ponte morandi

«Comprendo la diffidenza. È innegabile che dobbiamo fare uno sforzo straordinario per riconquistare la fiducia degli italiani. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per realizzare una profonda discontinuità su molti piani. Abbiamo attuato una forte rotazione del management.

PAOLA DE MICHELI GIUSEPPE CONTE

Abbiamo rivoluzionato il sistema dei controlli, affidando a società terze le verifiche sullo stato dei viadotti e delle gallerie. E abbiamo lanciato un piano di investimenti in manutenzione da 500 milioni di euro, con una forte accelerazione degli interventi triplicando le risorse investite. A gennaio presenteremo il piano industriale 2020-2023, che comprenderà anche un focus particolare su ricerca e sviluppo, digitalizzazione e nuovi modelli manageriali».

roberto tomasi autostrade per l'italia

Nessuno in questo momento vorrebbe essere al posto di Roberto Tomasi. Guida dal febbraio dello scorso anno Autostrade per l' Italia avendo ereditato il ruolo di Giovanni Castellucci. Ha la responsabilità di una macchina da 7mila dipendenti con i rischi giudiziari che ne conseguono.

CASTELLUCCI AUTOSTRADE

Un retroscena del Corriere ha svelato che avreste proposto 2 miliardi per salvare la concessione, ma non la riduzione delle tariffe del 5% nei prossimi anni immaginata dal governo. Quale può essere il punto di incontro?

ponte morandi crollo del soffitto di una galleria sulla a26

«Non commento queste cifre. Quel che posso dire è che siamo pronti a continuare un confronto con il governo per evitare che sia distrutto un patrimonio industriale del Paese. Serve un accordo che coniughi l' interesse pubblico, i diritti di chi fa impresa e le regole dello Stato di diritto. Un accordo di questo tipo è possibile e doveroso, nell' interesse dei 7 mila lavoratori, degli stakeholders e di tutti gli italiani».

viadotti a26

Alt, con il subentro dell' Anas tutte le maestranze verrebbero ricollocate in un' azienda pubblica.

roberto tomasi 1

«È una visione semplicistica. Con la revoca e un indennizzo ridotto rischiamo il fallimento, visto che abbiamo linee di credito aperte per 10,5 miliardi. Con gravi conseguenze anche per decine di migliaia di risparmiatori, oltre che per 7mila dipendenti diretti e per i lavoratori nell' indotto».

La provoco: ha il mandato per trattare davvero col Governo? Atlantia è una holding con svariati azionisti. E anche il socio di controllo, la famiglia Benetton, è suddiviso in quattro rami.

«Sono convinto che una giusta soluzione negoziale sia nell' interesse degli azionisti».

AUTOSTRADE PER L ITALIA

Il sistema portuale ligure è al collasso. Con alcune tratte chiuse per questioni di sicurezza. Deviazioni che originano incolonnamenti infiniti di tir. E molte responsabilità sono vostre.

«Abbiamo attivato un dialogo molto proficuo con il Ministero dei Trasporti, la Regione ed il Comune. E stiamo valutando con l' autorità portuale una diversa distribuzione degli orari di uscita dei camion, oltre che eventuali sostegni economici per assicurare la fluidità del traffico e i necessari interventi di manutenzione».

viadotti a26 il nuovo video del crollo di ponte morandi 2

Non vorrei mettere il dito nella piaga ma sulla A14 la magistratura vi ha imposto la chiusura di alcuni viadotti perché i guardrail non erano a norma .

«Anche qui stiamo dialogando con la Prefettura, la regione, il ministero dei Trasporti. Abbiamo in programma investimenti per 1,3 miliardi per l' ammodernamento delle barriere di sicurezza su tutta la rete nazionale, a partire dalla A14. E abbiamo deciso di lavorare con la nostra società Pavimental nei cantieri prioritari per ridurre i tempi di gara e di esecuzione, attenuando i disagi per chi viaggia. Ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutte le istituzioni».

Non posso non chiederle se può garantirci l' assoluta sicurezza dell' intera rete che ha in gestione .

ponte morandi genova

«Il lavoro svolto mi consente di dire di sì, senza dubbio. Anche se gli eventi più recenti ci impongono di mantenere alta l' attenzione e di continuare ad agire con la massima celerità. Abbiamo rivoluzionato il sistema dei controlli, escludendo Spea e affidandoli a società terze, anche con il coinvolgimento delle Università.

crollo del soffitto di una galleria sulla a26 1

Abbiamo apprezzato la disponibilità al confronto della ministra De Micheli, con cui abbiamo definito non solo agevolazioni nei pedaggi e una verifica ogni 15 giorni sulla pianificazione degli interventi, ma anche la necessità di un protocollo di regole condivise con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che fungano da guida per l' intero comparto».

Che cosa ha provato quando ha scoperto che alcuni report erano falsificati per risparmiare sulla manutenzione?

«Sono rimasto sconcertato. E per questo sono stati rimossi immediatamente i dipendenti infedeli. Senza attendere le sentenze della magistratura, al cui operato guardo con grande rispetto e massima fiducia, ma sulla base della violazione del codice etico della nostra azienda».

crollo del soffitto di una galleria sulla a26

Vorrebbe una revisione della concessione? Accetterebbe il modello dell' authority dei Trasporti che contabilizza in tariffa solo gli investimenti realizzati e non quelli programmati?

ROBERTO TOMASI

«È un modello che abbiamo analizzato con attenzione, e sul quale siamo stati e siamo disposti a confrontarci. È necessario garantire il rendimento degli investimenti realizzati negli scorsi anni dai concessionari. Anche il calcolo della produttività va approfondito: se applicato in modo automatico rischia di determinare una riduzione dei posti di lavoro e una diminuzione degli investimenti in manutenzione. Entrambe sarebbero inaccettabili».

roberto tomasi 3