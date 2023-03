“SONO APERTO ALL’IDEA DI COMPRARE SILICON VALLEY BANK” – SU TWITTER ELON MUSK SPARIGLIA LE CARTE E IPOTIZZA DI RILEVARE L’ISTITUTO CALIFORNIANO APPENA FALLITO, IL SECONDO PEGGIORE CRAC DAL 2008, CHE STA TERRORIZZANDO I MERCATI NEL TIMORE DI UN NUOVO CASO LEHMAN BROTHERS – POICHÉ MUSK PUNTA AD AGGIUNGERE A TWITTER METODI DI PAGAMENTO È PROBABILE CHE L'ACQUISTO DI UNA BANCA COME SILICON VALLEY BANK LO POSSA AIUTARE NEL PROGETTO…

ELON MUSK

(ANSA) - WASHINGTON, 11 MAR - Elon Musk non perde l'occasione di entrare a gamba tesa sull'argomento del giorno, il crollo della Silicon Valley Bank, il secondo peggiore dal 2008, che sta terrorizzando i mercati nel timore di un nuovo caso Lehman Brothers. In una conversazione su Twitter a proposito del fallimento, infatti, in risposta ad un utente che proponeva che Twitter acquistasse la banca, il miliardario ha risposto: "Sono aperto all'idea". Che sia una boutade o un'intenzione seria non è dato saperlo ma anche l'acquisto di Twitter da parte del patron di Tesla all'inizio sembrava impossibile.

silicon valley bank

Il patron di Tesla ha risposto alla proposta di Min-Liang Tan, ceo di Razer, una società che vende computer da gioco. "Twitter dovrebbe comprare Svb e diventare una banca digitale", ha scritto quest'ultimo. "Sono aperto all'idea", ha risposto il proprietario del social media. Nella conversazione altri utenti si sono detti a favore. "Penso che a Twitter servirebbe un braccio finanziario", ha scritto Mikael Pawlo, brand manager dell'azienda fintech svedese Bokio.

elon musk

"Che opportunità", ha commentato Kevin Paffrath, ceo di HouseHack, una startup immobiliare e di intelligenza artificiale. Musk, che ha contribuito a lanciare PayPal, ha rilevato Twitter per 44 miliardi di dollari alla fine di ottobre 2022 e poiché punta ad aggiungere alla piattoforma metodi di pagamenti è probabile che l'acquisto di una banca come Silicon Valley Bank lo possa aiutare nel progetto.

silicon valley bank 1

Non tutti sono stati entusiasti dell'idea che Musk abbia un'altra distrazione. Gli investitori di Tesla, in particolare, non hanno preso bene che egli abbia venduto miliardi di azioni dell'azienda per finanziare l'acquisizione di Twitter. A dicembre, Leo Koguan, uno dei maggiori azionisti, ha chiesto un cambio di leadership, twittando: "Elon ha abbandonato Tesla e ora l'azienda non ha un ceo operativo. Tesla ha bisogno e merita di averne uno che lavori a tempo pieno". Dopo il tweet sul possibile acquisto di Svb, un altro investitore di Tesla ha commentato: "Così vende altri 20 miliardi di dollari di azioni Tesla? No grazie!"

sede della silicon valley bank