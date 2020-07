UN LETTORE CI SCRIVE: “SUL RECOVERY FUND NESSUNO DICE DUE COSE FONDAMENTALI: PRIMO CHE QUESTI SOLDI VANNO RIPARTITI TRA DECINE DI PAESI (NON SONO TUTTI PER NOI) E CHE TUTTE LE NAZIONI DOVRANNO PRIMA VERSARE LA QUOTA IN BASE ALLA GRANDEZZA. COSA VUOL DIRE? CHE STIAMO MENANDO IL TORRONE DA UN MESE E MEZZO PER 25 MILIARDI DI EURO, TANTO FORSE SARÀ LA DIFFERENZA A NOSTRO FAVORE TRA DARE E AVERE. MA A QUALE PREZZO? A PREZZO DI ULTERIORI PROMESSE DI RIFORME? QUALI?”

Riceviamo e pubblichiamo:

Scusa Dago, non ce la faccio più.

VERTICE UE CONTE RUTTE MERKEL MICHEL MACRON

Sento parlare a vanvera di Recovery Fund (fondo per la ripresa, in italiano), di centinaia e centinaia di miliardi a fondo perduto, anzi migliaia all'inizio, mille miliardi (un fantastiliardo praticamente) aveva chiesto Conte a gran voce.

Poi 750, poi 500 e il resto prestiti, poi i frugali che vogliono lo sconto e dicono 350, i francesi che provano a mediare facciamo 450 e non se ne parla più, forse pur di tornare a casa con qualcosa si chiuderà a 400 miliardi di euro, a fondo perduto, poco ma meglio di niente, politicamente.

conte rutte merkel ursula

Poi quelli che danno ragione agli olandesi, siamo degli straccioni che non meritano un euro di prestito (chissà come mai però i titoli italiani vanno sempre a ruba, mah), poi quelli che dicono che Rutte è cattivo, ma di cosa stiamo parlando, in termini concreti?

NESSUNO dice due cose fondamentali: primo che questi soldi vanno ripartiti tra decine di paesi (non sono tutti per noi) E SOPRATTUTTO che tutte le nazioni dovranno PRIMA versare la quota che gli spetta in base alla grandezza. Cosa vuol dire questo?

Che stiamo menando il torrone da un mese e mezzo per 25 miliardi di euro, non 400 o 1.000, tanto forse sarà la differenza a nostro favore tra dare (tanto) e avere (poco in più), ma a quale prezzo? A prezzo di ulteriori promesse di riforme? Quali?

rutte merkel ursula conte by osho

Su questo silenzio totale, la contropartita per il controvalore di un paio di emissioni di btp italia non la sappiamo.

Non facciamo prima a fare una leggina che vieta l'elusione fiscale dei redditi dirottati nel Benelux? Ci riprendiamo 8-10 miliardi l'anno e amen, con tanti saluti a Rutte.

Così veniamo infornati?

Pardon, informati?

Grazie

FC