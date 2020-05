26 mag 2020 15:55

LIBERISTI A TUTTI I COSTI - FRANCO DEBENEDETTI (EX FIAT) IN DIFESA DEL PRESTITO A FCA: ''LA SEDE LEGALE IN OLANDA FU SPOSTATA PER LENIRE L'ORGOGLIO DI DETROIT. LO STATO GARANTISCE TUTTE LE AZIENDE IN ITALIA, NON SI VEDE PERCHÉ FCA, CHE IMPIEGA 55MILA PERSONE, DOVREBBE ESSERE DIVERSA. E POI IL DIVIDENDO NON DISTRIBUISCE UTILI MA PAREGGIA I CONTI PER LA FUSIONE CON PSA''. MA IL CONTANTE È FUNGIBILE, CE LO INSEGNA LA TEORIA ECONOMICA. BASTEREBBE RIDISCUTERE I CONCAMBI. UNA PANDEMIA NON BASTA COME MOTIVAZIONE PER ''AGGIORNARE'' L'ACCORDO?