27 ago 2024 12:30

LUCA MAESTRI SI È DIMESSO DA DIRETTORE FINANZIARIO DI APPLE – L’ITALIANO, CHE PER DIECI ANNI HA RICOPERTO IL RUOLO DI CFO, LASCIA DAL PRIMO GENNAIO: AL SUO POSTO SALIRÀ IL VICE, KEVAN PAREKH – MAESTRI HA 60 ANNI E RIMARRÀ IN AZIENDA (MA IN UNA POSIZIONE “RIDOTTA), È STATO L’ARTEFICE DELLA CRESCITA FINANZIARIA DI APPLE, CHE GRAZIE A LUI HA SCELTO LA STRADA DELLA TRASFORMAZIONE IN FORNITORE DI SERVIZI…