WELCOME TO TRUSSONOMICS! - MENTRE I PARTITI IN ITALIA LITIGANO PER UNA DECINA DI MILIARDI DI AIUTI, LA NEO-PREMIER BRITANNICA HA VARATO UN PIANO DA 180 MILIARDI DI EURO CONTRO IL CARO BOLLETTE! LE FAMIGLIE BRITANNICHE AVRANNO UN TETTO FISSO: LE FATTURE ENERGETICHE SARANNO CONGELATE PER DUE ANNI – INVIDIOSI? IN ITALIA, ANCHE VOLENDO, NON SI POTREBBE FARE LO STESSO PERCHÉ… - VIDEO