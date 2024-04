27 apr 2024 19:59

MADE IN ITALY? MADE IN ARNAULT – IL MULTIMILIARDARIO FRANCESE RILEVA IL 70% DI KIKO TRAMITE IL FONDO “L CATTERTON”: LA CATENA DI PROFUMERIE, FONDATA NEL 1997 DA ANTONIO E STEFANO PERCASSI, CHE INCASSANO UN MILIARDO DI EURO – PER IL FONDO DI PRIVATE EQUITY È IL SECONDO INVESTIMENTO DI PESO IN ITALIA NEL 2024: A GENNAIO HA LANCIATO INSIEME AI DELLA VALLE L’OPA SU TOD’S PER RITIRARE DA PIAZZA AFFARI IL GRUPPO DELLO SCARPARO