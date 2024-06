15 giu 2024 11:45

MAL COMUNE E NESSUN GAUDIO – PER SALVARE I COMUNI ITALIANI DALLA BANCAROTTA CI SAREBBE UNA SOLUZIONE SEMPLICISSIMA: FAR PAGARE LE TASSE! UN'IMPRESA NON FACILE, IN UN PAESE GUIDATO DA UNA PREMIER CHE LA LOTTA ALL'EVASIONE SIA "PIZZO DI STATO" - IL DISSESTO DEI MUNICIPI È STRETTAMENTE CORRELATO ALLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE: NELLE REGIONI DOVE QUEST’ULTIMA È PIÙ BASSA, SI ALZA IL TASSO DI DISSESTO. LE SITUAZIONI PEGGIORI IN SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA…