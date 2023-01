MAMMA LI CRUCCHI: LUFTHANSA FA RETROMARCIA SU “ITA”? – I TEDESCHI STANNO PONENDO CONDIZIONI MOLTO PESANTI AL GOVERNO SULLA PRIVATIZZAZIONE DELL’EX ALITALIA, E CERCANO DI OTTENERE “L’OPZIONE DI RITIRARSI DA UN’ACQUISIZIONE COMPLETA NEL CASO IN CUI L’IMPRESA NON DOVESSE FUNZIONARE” – LE CAUSE DEI LAVORATORI ALITALIA IN CASSA INTEGRAZIONE E LE PREOCCUPAZIONI PER LO STRAPOTERE DI RYANAIR…

La privatizzazione di Ita Airways non decolla. Lufthansa - che esita a presentare un offerta - pone alcune pesanti condizioni al ministero dell'Economia, che sta vendendo la compagnia aerea italiana. Scrive […] Bloomberg che "il vettore tedesco sta cercando di ottenere l'opzione di ritirarsi da un'acquisizione completa nel caso in cui l'impresa non dovesse funzionare".

[…] Come anticipato da Repubblica, i tedeschi sono preoccupati soprattutto dalle centinaia di cause di lavoro che hanno avviato le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia - ora in cassa integrazione - per essere assunti da Ita.

Inoltre Lufthansa - leggendo il Piano Industriale di Ita – ha trovato conferma alle sue peggiori preoccupazioni sulle compagnie low cost [che] dominano il mercato italiano come nessun altro in Europa. […] Questa situazione renderà molto difficile e incerto il futuro di Ita. Anche su questo fronte, i tedeschi chiedono garanzie al governo Meloni […]

[…] E ancora: "I piani in discussione prevedono che il vettore tedesco paghi fino a 350 milioni di euro (376 milioni di dollari) per acquisire una quota iniziale del 40% in Ita Airways attraverso un aumento di capitale, e potrebbe eventualmente cercare di ottenere una quota di maggioranza in un secondo momento, lasciando spazio anche per l'ingresso di un secondo investitore nel gruppo".

