IL MEDIO ORIENTE ESPLODE: CHE PACCHIA PER I PRODUTTORI DI ARMI – IL CONFLITTO TRA ISRAELE E HAMAS, DOPO L'INVASIONE DELL'UCRAINA E LA MINACCIA CRESCENTE DELL’ESPANSIONISMO CINESE, RILANCIA LA CORSA GLOBALE ALL'ACQUISTO DI AEREI DA COMBATTIMENTO, MISSILI, CARRI ARMATI E ARTIGLIERIA – UN BUSINESS CHE NEL 2023 SUPERERÀ I 2.400 MILIARDI DI DOLLARI (+23% RISPETTO AL 2022) – WASHINGTON, IL PIÙ GRANDE ESPORTATORE DI ARMI AL MONDO, PUO' ESPANDERE AFFARI E INFLUENZA...

Articolo di “The New York Times” - dalla rassegna stampa di Epr comunicazione

Pochi giorni dopo l'assalto di Hamas che ha scatenato una nuova guerra in Medio Oriente, sono iniziate ad arrivare in Israele spedizioni di armi americane: bombe intelligenti, munizioni e intercettatori per il sistema di difesa missilistico Iron Dome.

Il conflitto tra Israele e Hamas è solo l'ultimo impulso che ha portato a un boom di vendite di armi a livello internazionale, che sta rafforzando i profitti e la capacità di produzione di armi dei fornitori americani.

L'impennata delle vendite sta fornendo all'amministrazione Biden nuove opportunità per legare più strettamente le forze armate di altri Paesi agli Stati Uniti, il più grande esportatore di armi al mondo, ma allo stesso tempo sta sollevando preoccupazioni sul fatto che un mondo più pesantemente armato sarà incline ad andare incontro a nuove guerre.

Anche prima che Israele rispondesse all'attacco mortale di Hamas, la combinazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la percezione di una minaccia crescente da parte della Cina stavano stimolando una corsa globale all'acquisto di aerei da combattimento, missili, carri armati, artiglieria, munizioni e altre attrezzature letali. L'impennata delle vendite è determinata anche dal rapido ritmo dei cambiamenti tecnologici nel combattimento bellico, che spinge anche le nazioni ben armate ad acquistare nuove generazioni di equipaggiamenti per rimanere competitive.

La spinta a fornire più armi a Israele arriva mentre gli appaltatori militari americani stanno già lottando per tenere il passo con la domanda di rifornimento dell'Ucraina nella sua guerra contro la Russia e per aiutare altri alleati degli Stati Uniti in Europa, come la Polonia, a rafforzare le proprie difese. Miliardi di dollari di ordini sono in attesa dagli alleati in Asia, spinti dalla percezione di una crescente minaccia da parte della Cina.

L'anno scorso la spesa militare mondiale ha raggiunto i 2,2 trilioni di dollari, il livello più alto in dollari aggiustati per l'inflazione almeno dalla fine della Guerra Fredda, secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace di Stoccolma, che si occupa di redigere un bilancio annuale.

Uno dei maggiori fattori trainanti è l'aumento dell'acquisto di nuovi sistemi di armamento. Escludendo le vendite all'interno degli Stati Uniti, della Cina e della Russia, la spesa mondiale per gli approvvigionamenti militari dovrebbe raggiungere i 2.410 miliardi di dollari l'anno prossimo, con un aumento del 23% rispetto all'anno scorso, anche dopo l'adeguamento all'inflazione. Si tratta dell'aumento biennale di gran lunga più consistente nel database gestito da Janes, una società che segue le spese militari da quasi due decenni.

Secondo i dati dello scorso anno, gli Stati Uniti controllavano circa il 45% delle esportazioni mondiali di armi, quasi cinque volte di più di qualsiasi altra nazione e il livello più alto dagli anni immediatamente successivi al crollo dell'Unione Sovietica. Si tratta di un aumento del 30% rispetto ad un decennio fa.

L'intensa domanda di maggiore potenza di fuoco militare ha incoraggiato anche altre nazioni produttrici di armi, come la Turchia e la Corea del Sud, ad aumentare le loro esportazioni, offrendo agli acquirenti più opzioni in un momento in cui le carenze di produzione negli Stati Uniti significano che gli ordini possono richiedere anni per essere soddisfatti.

Alcuni dei grandi acquirenti, come la Polonia, un alleato della NATO che teme un'ulteriore aggressione russa, si stanno armando più pesantemente per affrontare minacce specifiche. Altri, come l'Indonesia, un tempo cliente della Russia che ora si sta muovendo per acquistare di più dall'Occidente, stanno cercando di non rimanere indietro in regioni che stanno subendo una rapida militarizzazione.

E le nazioni del Medio Oriente, da Israele all'Arabia Saudita, continuano a essere i principali acquirenti di armi americane, ordini che aumenteranno ancora con la nuova guerra. L'impennata degli acquisti di armi ha fatto crescere la preoccupazione per la possibilità che i conflitti diventino più probabili e più mortali, oltre alle guerre già in corso in Europa e in Medio Oriente.

"Viviamo in un mondo molto fragile, dove ci sono molti conflitti irrisolti", ha dichiarato Michael Klare, membro del consiglio di amministrazione dell'associazione no-profit Arms Control Association. Ha sottolineato le tensioni tra Pakistan e India, o tra Azerbaigian e Armenia, tutti paesi che hanno incrementato i recenti acquisti di attrezzature militari.

"C'è il rischio che queste vendite di armi esacerbino un conflitto regionale", ha detto, "e che alla fine scatenino una guerra tra le grandi potenze". Per i grandi imprenditori militari, l'aumento di richiesta ha favorito i loro profitti.

Le notifiche del Pentagono al Congresso di proposte di vendite militari estere da governo a governo hanno superato i 90,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi di quest'anno, superando il ritmo di una media annuale di circa 65 miliardi di dollari nel decennio precedente, secondo i dati raccolti dal Forum sul commercio di armi.

Le vendite governative sono solo una parte del commercio globale di armi, con le vendite dirette degli appaltatori militari che costituiscono la maggior parte del business. L'anno scorso, i 51,9 miliardi di dollari di vendite militari all'estero transitati dal Pentagono hanno rappresentato solo un terzo dei 153,7 miliardi di dollari di vendite dirette autorizzate di armi, parti militari e servizi da parte degli Stati Uniti ad acquirenti d'oltreoceano, compresa l'Ucraina.

"Ci sono molte buone notizie", ha detto Gregory J. Hayes, amministratore delegato di RTX, la cui divisione Raytheon è uno dei maggiori fornitori di sistemi missilistici al mondo, durante un briefing a Wall Street in aprile. "E per noi, a questo punto, si tratta solo di farli uscire dalla porta".

La spinta all'ammodernamento degli arsenali militari ha anche dato vita a una delle più importanti spinte diplomatiche dal secondo dopoguerra da parte del governo statunitense per espandere le alleanze militari. Gli Stati Uniti stanno iniziando a fare breccia in nuovi clienti come l'India e l'Indonesia, sottraendoli o allontanandoli dalla Russia o dalla Cina, mentre vendono di più agli alleati e agli acquirenti esistenti. Gli acquisti di sistemi d'arma di fabbricazione americana richiedono in genere uno stretto coordinamento con l'esercito statunitense e contratti a lungo termine per la manutenzione e gli aggiornamenti che contribuiscono a costruire i legami.

"Abbiamo un momento di opportunità in questo momento", ha dichiarato Mira K. Resnick, vice assistente segretario del Dipartimento di Stato, che è l'agenzia principale che approva le vendite militari all'estero. "Uno dei modi in cui possiamo provocare un fallimento strategico per la Russia è tagliare l'industria della difesa russa fuori dai suoi partner di sicurezza".

Domanda da Europa e Asia

Al di fuori dell'Ucraina, la corsa all'acquisto è più evidente che in Polonia, aprendo opportunità non solo per i principali appaltatori americani, ma anche per quelli di altre nazioni.

Il mese scorso, in occasione di una conferenza commerciale sponsorizzata dall'industria militare, il presidente Andrzej Duda ha annunciato che il suo Paese spenderà più del 4% del prodotto interno lordo per la difesa, ovvero il doppio dell'obiettivo concordato dai Paesi della NATO.

Da gennaio, la Polonia ha ottenuto il diritto di acquistare 41,7 miliardi di dollari in armi dagli Stati Uniti, tra cui i sistemi missilistici HIMARS e Hellfire di Lockheed Martin (10 miliardi di dollari), il sistema integrato di difesa aerea e missilistica di Raytheon (15 miliardi di dollari) e 96 elicotteri d'attacco Apache di Boeing (12 miliardi di dollari).

Questi si aggiungono ai carri armati Abrams costruiti da General Dynamics e ai caccia F-35 di Lockheed Martin che la Polonia ha ordinato negli ultimi anni.

Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, recentemente è salito su un palco davanti a una folla in un campo di addestramento militare fuori Varsavia per vedere da vicino una nuova generazione di carri armati, elicotteri, missili e droni.

"Oggi possiamo ammirare attrezzature moderne, armi moderne dell'esercito polacco, armi che abbiamo ottenuto grazie all'attuazione di contratti di armamento", ha detto Blaszczak.

La Polonia ha deciso di avere urgentemente bisogno di così tante nuove armi che gli appaltatori americani non sono in grado di consegnarle abbastanza velocemente, hanno detto i funzionari polacchi. Di conseguenza, si è rivolta anche a Paesi come la Corea del Sud e la Turchia che stanno lavorando per espandere le proprie vendite di armi.

L'anno scorso, la Polonia ha raggiunto un accordo da 14 miliardi di dollari con la Corea del Sud per l'acquisto di 1.000 carri armati, 48 jet da combattimento e 672 mitragliatrici semoventi. L'ordine della sola Polonia è più grande di tutti i carri armati attualmente in dotazione alle forze armate di Germania, Gran Bretagna e Francia messe insieme.

L'anno scorso quando Lockheed, lavorando su un enorme arretrato di ordini della Polonia, non è riuscita a consegnare i missili in tempo, Blaszczak ha detto di essersi rivolto alla Corea del Sud per ottenere lanciamissili simili al sistema HIMARS di Lockheed.

Il primo lanciamissili prodotto in Corea del Sud è arrivato in Polonia in agosto, meno di un anno dopo la firma dell'accordo. Lockheed ha impiegato quattro anni per consegnare il primo dei suoi lanciamissili HIMARS alla Polonia, che ha firmato un accordo per averli nel 2019. Lockheed ha declinato le richieste di commento.

"L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia sta ridisegnando le priorità di spesa, spingendo le nazioni a prepararsi meglio per le minacce esistenti e future", spiega Vince Logsdon, colonnello dell'aeronautica in pensione ora alla Boeing, che di recente ha chiesto alla Polonia di acquistare una nuova flotta di caccia F-15EX.

La Polonia ha anche aggiunto la Turchia alla sua lista di fornitori di armi, acquistando droni armati prodotti da Baykar, un'ex azienda di componenti automobilistici trasformata in appaltatore militare, che ha consegnato il primo esemplare l'anno scorso.

Secondo Soner Cagaptay, ricercatore presso il Washington Institute for Near East Policy, negli ultimi anni i produttori turchi di droni hanno venduto i loro dispositivi ad almeno 29 nazioni e sono stati utilizzati in zone di guerra in Libia, Siria, Etiopia, Somalia e Azerbaigian.

"La Turchia sta mappando il suo potere a livello globale attraverso la vendita di armi", ha dichiarato Soner Cagaptay, sottolineando che ora è l'11° rivenditore di armi al mondo, rispetto al 18° di dieci anni fa La spinta dell'amministrazione Biden a capitalizzare diplomaticamente la domanda di armi costruite dagli Stati Uniti è stata particolarmente notevole in Asia, dove Washington ha lavorato per rafforzare le alleanze come contrappeso al potere in espansione della Cina.

L'Indonesia è ora considerata un grande affare, il che spiega in parte perché il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III vi si è recato in visita l'anno scorso per spingere la nazione ad acquistare i caccia F-15 costruiti dalla Boeing.

Nel 2018 l'Indonesia aveva firmato un contratto per l'acquisto di caccia russi Sukhoi Su-35S. In seguito si è tirata indietro e si è rivolta all'Occidente: Di recente si è mossa per acquistare caccia dalla Francia e ora ha un accordo provvisorio per acquistare gli F-15, che sono prodotti a St. Louis. L'Indonesia ha anche annunciato l'intenzione di acquistare elicotteri Blackhawk dalla Lockheed Martin.

Durante l'amministrazione Biden sono stati discussi o firmati accordi per l'acquisto di attrezzature militari da parte degli Stati Uniti anche con Vietnam, Filippine, Singapore, Corea del Sud, Australia e Giappone, e persino con alcune piccole isole del Pacifico. Solo Taiwan ha un arretrato di ordini di armi americane per un valore di 19 miliardi di dollari.

Le vendite di armi in Medio Oriente non fanno che aumentare la domanda. Nei giorni successivi agli attacchi di Hamas in Israele, Biden ha annunciato che gli Stati Uniti si stavano già muovendo per inviare ulteriori munizioni e missili intercettori Iron Dome prodotti da Raytheon e Rafael, un appaltatore militare israeliano.

Sono state inviate a Israele anche nuove spedizioni di piccole bombe guidate da 250 libbre prodotte dalla Boeing, così come ulteriori attrezzature che convertono le vecchie bombe grezze in munizioni "intelligenti" a guida di precisione.

Gli Stati Uniti forniscono già a Israele più di 3 miliardi di dollari di assistenza militare all'anno, ma il Congresso potrebbe presto aumentare i finanziamenti. Israele ha chiesto agli Stati Uniti 10 miliardi di dollari in aiuti di emergenza, anche se non è chiaro quanto sarebbe destinato ad armi e munizioni.

"Ci assicureremo che Israele non rimanga senza queste risorse fondamentali per difendere le sue città e i suoi cittadini", ha dichiarato Biden.

Un numero ancora maggiore di armi potrebbe presto essere destinato all'Arabia Saudita, che è già il più grande acquirente di armi statunitensi (i suoi acquisti attraverso il Pentagono dal 1950 ammontano a 164 miliardi di dollari).

Jeff Abramson, sostenitore del controllo degli armamenti presso il Center for International Policy, ha affermato che l'impennata delle vendite si ripercuoterà a lungo dopo la fine delle guerre in Europa e in Medio Oriente. "La storia del commercio di armi è piena di pericolosi risultati inaspettati", ha detto. "Tendiamo a dimenticare che le armi hanno una lunga vita e spesso finiscono nelle mani di coloro che non avevamo previsto o voluto che le avessero".

La sfida della capacità

Il boom delle vendite aiuterà il Pentagono a far fronte a una debolezza evidente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio dello scorso anno: la capacità della base industriale della difesa degli Stati Uniti di produrre armi in tempi sufficientemente rapidi in un periodo in cui le tensioni tra le superpotenze si sono intensificate.

L'aumento della domanda sta dando ai produttori di armi la certezza di poter contare su ordini sostenuti per aumentare la produzione e garantire che l'industria statunitense rimanga solida. Gli appaltatori hanno preso alcune misure iniziali per aggiungere turni e attrezzature. Le vendite internazionali sono ora così forti che Raytheon, la divisione militare di RTX Corp., prevede che un terzo di tutte le sue vendite di armi sarà destinato a clienti internazionali entro il 2025, rispetto al 25% circa dello scorso anno.

Gli ordini che si stanno accumulando da parte degli appaltatori militari statunitensi genereranno lavoro per anni. La Lockheed, il più grande appaltatore militare del mondo, negli ultimi due anni ha ottenuto l'approvazione o accordi di vendita per un valore di 50 miliardi di dollari per i suoi caccia F-35 con Svizzera, Finlandia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Canada e Corea.

Questi ordini hanno un impatto diretto sulle fabbriche degli Stati Uniti, tra cui l'impianto di caccia F-15 della Boeing a St.Louis, che potrebbe presto costruire aerei per l'Indonesia e forse per la Polonia.

Il Pentagono e il Dipartimento di Stato hanno lavorato quest'anno per trovare il modo di accelerare l'approvazione delle vendite militari estere per tenere il passo con la crescente domanda globale. Ma il principale ostacolo rimane la capacità produttiva.

"Abbiamo bisogno di una base industriale che soddisfi questi requisiti", ha dichiarato James Hursch, direttore della Defense Security Cooperation Agency, che supervisiona le vendite militari estere insieme al Dipartimento di Stato. "Tutti i soggetti coinvolti - alleati, partner, industria - sanno che si tratta di una sfida importante".

