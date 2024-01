10 gen 2024 17:17

MEGLIO SEPARARSI PRIMA DI MANDARE TUTTO IN VACCHI – ALBERTO ALLA FINE E’ RIUSCITO A LIBERARSI DEL CUGINO GIANLUCA (DOPO I VIDEO SU TIK TOK IL GRUPPO LEADER DEL PACKAGING ERA STATO COSTRETTO A PRECISARE CHE IL BALLERINO NON SI OCCUPAVA DELLA GESTIONE AZIENDALE) - “USCIRÀ DALL’AZIONARIATO DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA PER PERSEGUIRE IL SUO PERCORSO IMPRENDITORIALE. CON LUI ABBIAMO UN RAPPORTO STRETTISSIMO E NON CI SONO MAI STATI CONFLITTI…”