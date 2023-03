E MENO MALE CHE L’ITALIA È OSTAGGIO DEL PATRIARCATO: IL NOSTRO PAESE È IL QUARTO AL MONDO PER NUMERO DI DONNE MILIARDARIE – CI SONO 16 IMPRENDITRICI CON UNA FORTUNA SUPERIORE AL MILIARDO DI DOLLARI: MEGLIO DI NOI SOLO GERMANIA, CINA E STATI UNITI – TRA LE ITALIANE LA PRIMA NELLA CLASSIFICA MONDIALE DI FORBES È MASSIMILIANA LANDINI ALEOTTI DI MENARINI (56ESIMA CON 6,57 MILIARDI), SEGUITA DA MIUCCIA PRADA E ALESSANDRA GARAVOGLIA DI CAMPARI…

Estratto dell’articolo di Sara Bennewitz per www.repubblica.it

Massimiliana Landini Aleotti

Cresce il numero delle miliardarie nel mondo, e sale l'Italia nelle classifiche globali. Per la prima volta il Belpaese è in quarta posizione, con 16 donne imprenditrici con una fortuna superiore al miliardo di dollari, la metà di quelle che vivono in Germania (32), poco più di un terzo di quelle che abitano in Cina (46) e circa un sesto rispetto agli Stati Uniti, che con 92 donne oltre un miliardo di dollari si confermano in testa alla classifica. Questi dati, elaborati e aggiornati a fine febbraio, dall'International Women's Day Study, basandosi anche sulle classifiche di Forbes.

LE MILIARDARIE ITALIANE

[…] Tra le italiane la prima in classifica è Massimiliana Landini Aleotti (56 posizione con 6,57 miliardi) delle industrie farmaceutiche Menarini, segue Miuccia Prada (5,24 miliardi di patrimonio) in settantesima posizione e Alessandria Garavoglia (108 posto con 3,4 miliardi) della famiglia che controlla Campari, poi Giuliana Benetton (113 posto con una ricchezza di 3,19 miliardi) dell'omonimo gruppo veneto. S subito dopo Isabella Seragnoli (114 posto con 318) con il packaging della Coesia, e Susan Carol Holland (2,81 in 131 posizione) azionista di controllo di Amplifon.

miuccia prada. 1 patrizio bertelli e miuccia prada