IL MERCATO SE NE FREGA DEI VELENI NEL BOARD DI UNICREDIT: IL TITOLO IERI È VOLATO IN BORSA DI OLTRE IL 5% SULL’ONDA DELLE VOCI DI UN MAXI-AUMENTO DI STIPENDIO PER L’AD, ANDREA ORCEL. SECONDO GLI INVESTITORI, È IL SEGNALE CHE L’ISTITUTO GODA DI BUONA SALUTE E CONTINUI A MANDARE “UN MESSAGGIO CONVINCENTE” – IL TUTTO, NONOSTANTE IL PASTICCIO DELLE DIMISSIONI DI JAUNE-ANNE GADHIA, CONSIGLIERA DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENTE DEL COMITATO REMUNERAZIONE…

Estratto dell’articolo di Benedetta Vitetta per “Libero quotidiano”

andrea orcel di unicredit

L’ipotesi di un ritocco verso l’alto dello stipendio di Andrea Orcel […] è piaciuta molto a Piazza Affari dove il titolo ieri è schizzato in alto di oltre il 5% per poi archiviare la seduta in rialzo del 4,62% a 19,08 euro. Il mercato ha letto l’aumento del compenso come il fatto che l’istituto di credito si trovi in un periodo particolarmente positivo da tutti i punti di vista, in più a spingere le azioni ieri ci si è messo pure il buy (acquistare) con target price a 24,5 euro di Jefferies dopo l’incontro avuto con Orcel.

unicredit

Gli analisti della casa d’affari ritengono che il management di piazza Gae Aulenti continui a «dare un messaggio convincente», puntando per altro a una generosa distribuzione del valore, sotto forma di dividendi. Con un percorso chiaro per distribuzioni elevate, ricorrenti e sostenibili nei prossimi anni». Unicredit ha chiuso il 2022 con 5,2 miliardi di profitti e prevede di distribuire agli azionisti (tra dividendi e buy back) oltre 5 miliardi.

jayne anne gadhia

IL CEO PIU DANAROSO

Domani la banca pubblicherà la sua politica di remunerazione che potrebbe includere l’aumento per Orcel che potrebbe lievitare da 7,5 a oltre 10 milioni di euro l’anno. Ovviamente la decisione passerà poi al vaglio dell’assemblea dei soci convocata per il prossimo 31 marzo.

Oltre all’incremento del compenso del ceo, la banca dovrebbe dare il via libera anche a un incremento del 20% del bonus per 900 manager come premio per la performance della banca e del titolo in Borsa. Ma sulla super paga dell’ad di Unicredit non tutti la pensano nello stesso modo in piazza Gae Aulenti. E sopratutto sull’argomento è bene non parlare troppo.

jayne anne gadhia 1

Chi osa farlo rischia di uscirne con le ossa rotte. O di uscirne e...basta. Come è accaduto a Jayne-Anne Gadhia, consigliera di amministrazione e presidente del comitato remunerazione del gruppo bancario che, secondo quanto pubblicato ieri dal Financial Times, si sarebbe dimessa dal board lo scorso 10 febbraio dopo essere stata accusata di aver rivelato informazioni confidenziali alla stampa (“leak”) a pochi giorni dalla decisione del consiglio di amministrazione sullo stipendio del numero uno.

Visto l’addio ci si chiede ora chi si occuperà del delicato dossier e chi darà l’ok all’aumento. […]

