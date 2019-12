6 dic 2019 12:20

METOO? NO TU NO! - POTEVA DIVENTARE IL CAPO DI BLACKROCK, IL PIÙ GRANDE FONDO D'INVESTIMENTO AL MONDO. INVECE IL TOP MANAGER MARK WISEMAN, RESPONSABILE DEL MERCATO AZIONARIO (300 MILIARDI DI DOLLARI GESTITI) È STATO LICENZIATO PER NON AVER RIVELATO UNA RELAZIONE CON UNA COLLEGA. TI CREDO CHE NON L'HA RIVELATA: ANCHE LA MOGLIE È UNA POTENTE MANAGER DI BLACKROCK